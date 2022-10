Nucleaire winter: soms kan angst een goede raadgever zijn

Deze week krijg ik een mail van een lezer doorgestuurd die Trouw en ook uw dienaar verweet geen aandacht aan de toespraak van paus Franciscus te hebben geschonken. Deze lezer heeft gelijk, mea culpa. Soms is de neiging wat positief is te laten liggen om onderwerpen die je boosheidsklier aanspreken voorrang te geven. Waar ging het over?

Zondag sprak de paus vanuit het Vaticaan ‘zijn meest directe en confronterende toespraak ooit over de Russische inval in Oekraïne’ (lezer). Franciscus heeft tijdens zijn angelustoespraak president Poetin eindelijk rechtstreeks aangesproken voor zijn moordachtige handelingen. Hij noemde Poetins oorlog een ‘daad van agressie’, ‘angstwekkend’ en ‘niet te rechtvaardigen’, en haalde de namen van steden als Boetsja, Marioepol en Zaporizja aan die ‘plaatsen van onbeschrijflijke angst en leed geworden zijn’. Verder was hij duidelijker dan ooit over de verantwoordelijkheid voor dit leed: “Mijn oproep is allereerst gericht aan de president van de Russische Federatie en ik smeek hem, ook in het belang van zijn volk, deze spiraal van geweld en dood te stoppen”.

Een ‘naderend armageddon’

Je kunt hooguit opmerken, bij deze krachtige woorden van de Heilige Vader, dat Franciscus nogal laat optreedt. Maar wellicht is de paus eindelijk doordrongen van het feit dat we nog nooit zo dicht bij de totale vernietiging zijn geweest sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Hij zei ook: “De mensheid wordt opnieuw geconfronteerd met een nucleaire dreiging, dit is absurd”.

Een soort echo op de pauselijke woorden waren die van de Amerikaanse president deze week. Joe Biden merkte op dat de wereld een nucleaire ramp riskeert die het leven op aarde kan beëindigen. Door voor het eerst te spreken van een ‘naderend armageddon’, een Bijbelse Apocalyps die de aarde zal vernietigen, wenst Biden de wereldopinie te alarmeren. Vladimir Poetin ‘maakt geen grap’ en ‘zoekt een uitweg’ voor zijn gezichtsverlies, waarschuwt Joe Biden. Impliciet zit in deze woorden een verborgen boodschap voor het Russische volk: denk niet dat jullie gespaard zullen blijven. Als Poetin, die zegt ‘niet te bluffen’, op de knop drukt, zal er ook voor jullie geen plek meer zijn op een gebarsten rots die door een eeuwig nucleaire winter zal worden verteerd.

Je kunt deze strategie van Biden gevaarlijk en escalerend vinden maar ik denk dat hij gelijk heeft, gezien de ernst van de situatie. Zijn voorbeeld zou door alle wereldleiders opgevolgd moeten worden: spreek het Russische volk zelfs rechtstreeks aan over de krankzinnige gevaren waaraan zijn leider de gehele mensheid en dus ook henzelf blootstelt. Gisteren schreef Eildert Mulder in zijn stuk over de Russen: ‘Ze zitten in dezelfde schuit als wij. Mocht het zover komen dan gaan niet alleen wij eraan maar net zo goed die Russen op het plein (…)’. Ja, ik geef toe dat ik nu vind dat angst soms een goede raadgever kan zijn. Om bijvoorbeeld voor wereldvrede en tegen een roekeloze Poetin te gaan demonstreren. Wij mogen de nucleaire olifant die in onze bovenkamer zit, niet wegdenken om alleen over energierekeningen en een duur ontbijt te peinzen. In de nucleaire winter heb je geen thermostaat meer nodig.

