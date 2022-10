Nu zijn we bang dat Jampo iets overkomt

Het is nu twee zaterdagen geleden dat ik mevrouw Ephi zag huilen bij het lezen van Trouw. In stilte. Zwijgende tranen die haar wangen vochtig streepten terwijl ze haar tablet vasthield. Ik schrok. Niet eerder had ik Geliefde bij het lezen van de krant zien schreien. Meestal gebeurde dat bij bewegende beelden, als er weer Oekraïne, Pakistan of een herdenking van de Shoah het scherm vulden. Toen ze haar tablet had neergelegd om met een vluchtende tred de keuken in te sluipen, ging ik op onderzoek.

Haar schermpje weerspiegelde een intrigerende titel in de weekeindebijlage Tijdgeest, pal naast de foto van een getekend hondje: ‘Vrienden voor een veel te kort leven’. Ik wist al genoeg. Zelfs voordat ik de eerste zin van schrijver Sander Kollaard las in de ondertitel: ‘Louter de gedachte aan zijn dood snoert me de keel dicht’. Hier aangekomen moet ik me verontschuldigen. Niets meer cliché dan een columnist die over zijn huisdier filosofeert. Ooit rangschikte wijlen Ruud Verdonck dit soort stukjesschrijvers in de afvalput ‘Mijn poes en ik’.

Professionele fout

Helaas is dit niet de eerste keer dat ik deze professionele fout bega. Ooit liet ik Boy, mijn eerste hond, mijn pen op nieuwjaarsdag overnemen. De laatste keer was vorig jaar toen Bello, onze yorkshireterrier, twee maanden eerder was overleden. Wisten we toen veel dat je nog weken na de dood van een huisdier samen kan smelten van verdriet? We beloofden onszelf om er nooit meer in te trappen. Niet weer eens de gang naar de laatste injectie te moeten afleggen. Voor Bello nooit meer slapen, maar voor ons nooit meer huilen.

Maar nog geen halfjaar later kroop de herfst in ons hoofd. En nog later nam Allerzielen een permanente plek in ons geheugen. De wandelingen langs de IJssel en in de polder werden traag en asgrauw. Je kon je honderd keer omdraaien, niets dan het onbetreden gras als vergezicht. Op een novemberavond hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en zijn het internet simultaan ingedoken.

Een paar weken later mochten we hem ophalen. Een Shih Tzu, een behaard balletje met een vacht van witte zijde die de Tibetaanse naam Jampo kreeg. Wat we nog moesten leren is dat dit dier het menselijk DNA zo diep in zijn vezels heeft dat je hem sneller dan je zou willen als een persoon gaat beschouwen. Het komt deels door zijn platte en dus bijna humaan gelaat, zijn grote bevragende ogen maar vooral door zijn onstuimige behoefte aan liefde. Een liefde die hij zonder beperking weet terug te geven. Soms, als hij vindt dat ik te lang achter mijn scherm aan een stuk werk, schuift hij geluidloos mijn werkkamer binnen. Een stil en langdurige oogcontact is voldoende: hoelang nog zonder mij?

En nu zijn we bang.

Bevreesd dat hem iets overkomt. De wielen van een auto, een nare ziekte, de grijpgrage handen van een dief als hij zich in een hoek van de tuin te lang onzichtbaar houdt. Maar tot aan dit mooie stuk van Sander Kollaard hadden we niet aan vergankelijkheid, ouderdom en ultiem dierenartsbezoek willen denken. Hij is van 22 september 2021, zo jong nog. Twee zaterdagen geleden legde ik haar tablet neer en louter de gedachte van deze auteur snoerde me de keel dicht.

