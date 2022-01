Nu zijn het vooral brave burgers die rebelleren

Ook uw dienaar heeft een alternatief voor het regeringsmotto ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Mijn motto in het Latijn klinkt erudieter: Errare humanum est sed perseverare diabolicum est. Het mag ook in zijn Nederlandse vertaling: ‘Het is menselijk om fouten te maken, maar volharden is duivels’.

Ik stel voor om dit motto plechtig in werking te stellen morgen tijdens het coronapraatje van het kabinet. De bedoeling is te erkennen dat het fout was om het primaat van de politiek te verlaten om volgzaam achter de besluiten van het OMT aan te hollen. Althans zonder de desastreuze effecten op de samenleving in overweging te nemen. Het zou inderdaad diabolisch zijn om te volharden in deze politieke uitkleding van de uitvoerende macht.

Natuurlijk is het OMT een zeer nuttig adviesorgaan, hoewel niet altijd standvastig: zie de zigzagadviezen over mondkapjes. Tijd dus om te beseffen dat de corebusiness van het OMT voornamelijk bestaat uit het maximaliseren van vrijheid beperkende maatregelen voor burgers, zodat de sanitaire lasten geminimaliseerd worden. De prijs die nu betaald wordt voor een wereldvreemde kerstlockdown (een unicum in Europa) is te hoog in termen van geld, welzijn en gemoedstoestand van de natie.

Gisteren kopte NRC Handelsblad: ‘Alom nemen de frustraties (bij Nederlanders) over de lockdown toe’. Ik ga die talrijke frustraties wegens ruimtegebrek niet noemen. Wel wil ik infectioloog Jeroen van der Hilst in NRC graag citeren. Hij noemt het rekenmodel van het RIVM ‘een depressief scenario’ en de lockdown ‘een vergissing’. ‘Je kunt niet volhouden dat de hele wereld het verkeerd ziet, behalve Nederland. De lockdown verlengen is buiten alle proporties.’

Dat burgers vreedzaam in opstand komen, was te voorzien. En misschien moeten ze daarin door de media worden gesteund, mocht de regering het gebruik van de coronaknoet niet afzweren. Nu al worden demonstratieverboden niet geaccepteerd als het om coronaprotest gaat, dreigen winkeliers en horecabazen hun bars, restaurants en winkels te openen (sommigen doen het al), gaan mensen in België winkelen of kondigen burgers aan een medisch mondkapje niet (buiten) te dragen. Zelfs de lezers van Trouw, ooit als gezagsgetrouw bestempeld, vinden nu in meerderheid dat demonstreren dwars door een verbod ‘moet kunnen’ (vraag van Monic Slingerland, gisteren).

Zoiets wordt ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ genoemd. Het was vroeger het handelsmerk van linkse activisten en partijen als GroenLinks (zie ook de Abel Herzberglezing van burgemeester Femke Halsema over maatschappelijk verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid). Nu zijn het vooral brave burgers die rebelleren.

Is er nog hoop om van de uitzonderingspositie die Nederland internationaal inneemt af te komen? Net uit zijn eerste ministerraad gekomen verklaarde de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers (D66) dat er “nu heel weinig ruimte is om veel te versoepelen”. Ik vrees met grote vreze dat het morgen ‘diabolicum’ wordt.

