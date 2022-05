Nu Oekraïne bij ons aanklopt, is onze respons te Nederlands

Het gewicht van de geschiedenis kan zwaar zijn, zeker in Europa, en nu er vanwege oorlog historische keuzes moeten worden gemaakt is het de vraag of onze leiders dat gewicht kunnen dragen. Andrej Kozyrev, de Russische minister van buitenlandse zaken onder Boris Jeltsin, zegt dat Europa op een tweesprong staat: er zijn tekenen die wijzen in de richting van 1939, het begin van een wereldoorlog, maar er zijn ook tekenen die doen denken aan 1989, het jaar van de val van de Muur en het einde van het communisme.

Voor Nederland, dat lang heeft geleefd met het gezicht naar het westen en de rug naar het oosten, is het een opgave om te beseffen wat er op het spel staat. We hanteren wel de woorden die passen bij dit moment, maar deinzen terug voor de inhoud ervan. Niemand voelt dat beter aan dan Dmitro Koeleba: na twee dagen Den Haag was de Oekraïense minister van buitenlandse zaken doodop van zijn pogingen door het vriendelijke pantser van Mark Rutte en Wopke Hoekstra heen te breken.

Van twee walletjes willen eten

Als wij bij de Europese familie horen, zoals hij steeds te horen kreeg, waarom schaart Nederland zich dan niet achter het Oekraïense kandidaat-lidmaatschap van de EU? Let wel: niet het lidmaatschap zelf, daarvoor is een lange weg te gaan, maar de erkenning van de Europese band, juist nu Rusland het rechtmatige bestaan van dit land ontkent en doet alsof het om een bende nazi’s gaat. Koeleba kwam er niet doorheen. “Jullie politici zijn heel gesloten”, citeerde Trouw hem deze week. Hij stuitte op een beleefde muur van ‘dubbelzinnigheid’, en wees er terecht op dat deze neiging om van twee walletjes te willen eten precies is wat Poetin het idee gaf dat hij ongestraft een buurland kon binnenvallen.

Misschien is dubbelzinnigheid een kwaliteit bij onderhandelingen over de Europese begroting – nooit het achterste van je tong laten zien – maar als het gaat om het afschrikken en bevechten van dictatoriale agressie is iets anders vereist: helderheid. Soms bekruipt me het gevoel dat wij niet meer willen weten dat er zoiets bestaat als het kwaad. Ik doel daarmee niet op Rusland als natie of als volk, en ik wil ook niet beweren dat het Westen geen fouten heeft gemaakt tegenover Moskou. Maar het besluit van Poetin om bloed te vergieten wordt door niets gerechtvaardigd, en het mag ook niet beloond worden. De Baltische staten weten waarom, Polen weet waarom – je zou willen dat Nederland en andere West-Europa landen het ook zouden weten.

Als het bombarderen van buurlanden voor totalitaire heersers een effectieve manier wordt om concessies binnen te halen, blijft van het idee van vrede niets over, dan is vrede de grimas van de man die met een pistool op zijn slaap gedwongen wordt te lachen. Nederland is na de Tweede Wereldoorlog ontkomen aan een dergelijke ‘vrede’, het oosten van Europa niet. Nu Oekraïne bij ons aanklopt, nadat wij hebben gezegd dat wij één familie zijn, is onze respons te dubbelzinnig, te calculerend, te klein, te bang, te mager, te traag, te alledaags, te ahistorisch, te Nederlands.