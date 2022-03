Nu nog stemmen op Baudet is een aanslag op het landsbelang

Beste medeburgers die op 17 maart vorig jaar op Forum voor Democratie hebben gestemd (523.083 kiezers van wie 245.323 een voorkeurstem op Thierry Baudet uitbrachten),

Misschien deed u dit vanwege Baudets charisma, zijn retoriek of zijn afwijkende standpunten over het coronabeleid. In elk geval bracht u deze stem uit in weerwil van tal van affaires, die gingen van verdenkingen van antisemitisme, extreemrechtse sympathieën en reuring binnen de partij tot een zekere hang naar complotisme. Wat toen nog minder in de electorale belangstelling lag, was de groeiende bewondering van Thierry Baudet voor de Russische president Vladimir Poetin.

Amper anderhalve maand na de verkiezingen publiceerde FvD op zijn site een virulent pamflet tegen de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Een schokkende en warrige mengeling van nepnieuws en ongefundeerde beschuldigingen die rechtstreeks uit de Kremlinkelders leek te zijn getapt. Navalny, die intussen door Poetin naar in één van zijn strafkampen was gedeporteerd, was het doelwit geweest van een poging tot vergiftiging.

FvD noemde dit een ‘ongeloofwaardig, absurd en hilarisch’ fabeltje dat bedoeld was om ‘Rusland te destabiliseren’. Diep geschokt concludeerde ik toen in een column dat ‘het FvD van Baudet de Russische stem in de Nederlandse Tweede Kamer vertegenwoordigt’.

Sinds vorige week weten we dat Vladimir Poetin het soevereine land Oekraïne met bruut geweld heeft aangevallen. De dictator dreigt zelfs sympathiserende landen die Oekraïne behulpzaam zijn, waaronder Nederland, met nucleaire wapens.

Gisteren, tijdens een debat in de Tweede Kamer in aanwezigheid van de Oekraïense ambassadeur, weigerde Baudet de Russische invasie te veroordelen. Hij betwiste ook de soevereiniteit van het aangevallen land en noemde het regime van de moedige Oekraïense president Zelenski ‘een door Amerikanen en maffiosi gekocht corrupt regime’. Erger nog, hij bracht de moordpartij van Poetin in Oekraïne terug tot een insectenbeet: “Is het geoorloofd dat een wesp mij steekt als ik die wesp probeer in een hoekje te duwen?”

Al in de aanloop naar Poetins schending van het internationale recht had Baudet veelvuldig de kant van de Rus gekozen, die hij ‘een prachtige vent’ noemde. Hij steunde expliciet de tiran die de facto de vijand van het Westen en dus ook van Nederland is geworden. Op Twitter zijn diverse hashtags die Thierry Baudet uitmaakten voor ‘landverrader’ trending geworden. Gisteren in het debat maakt collega Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) Baudet uit voor ‘meeloper van een oorlogsmisdadiger’. Jesse Klaver (GL) vroeg Baudet en zijn partij uit te sluiten van ‘gevoelige informatie’.

Hoewel een Kamerlid geschorst kan worden wanneer het ‘zijn ambt niet in onafhankelijkheid en in het algemeen belang uitoefent’, vind ik zelf dat democratie niet voor bange mensen is. Maar dat een van jullie, beste medeburgers, een volgende keer ook maar een stem op Baudet en zijn partij zou kunnen uitbrengen, zou terecht als een aanslag op het landsbelang bestempeld mogen worden. Fouten maken is menselijk, maar volharden is duivels.

