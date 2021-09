Nu de relatie hersteld is verdient Suriname steun

Het werkbezoek dat de Surinaamse president Chan Santokhi vorige week aflegde aan Nederland kan een succes worden genoemd. Hij kwam niet alleen bij demissionair premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander op bezoek, hij sprak ook het parlement toe. Dat is een eer die voor weinig staatshoofden is weggelegd.

Daarmee is dit bezoek een bevestiging dat de oude kolonisator en de gekoloniseerde, die een ingewikkelde en complexe geschiedenis delen, de banden weer willen aanhalen. Dit nadat de relaties verbroken raakten door het presidentschap van Desi Bouterse, die in zowel Nederland als in Suriname is veroordeeld voor respectievelijk drugshandel en moord.

Beladen geschiedenis

Dieper echter ligt de beladen geschiedenis van slavernij en uitbuiting, waarbij in Nederland slechts schoorvoetend erkenning komt voor de gevoelens onder Surinamers. Santokhi vroeg tijdens zijn werkbezoek niet om excuses namens de overheid vanwege dat slavernijverleden – dat is een Nederlandse kwestie – maar legde dit weekeinde wel een krans bij het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam.

Tijdens zijn vrijdagavond uitgesproken Anton de Kom-lezing, georganiseerd door Trouw en het Verzetsmuseum, hield hij Nederland een spiegel voor, zonder overigens Nederland te noemen. Maar de boodschap was duidelijk: multiculturaliteit is minder een probleem dan menigeen in Nederland veronderstelt en integreren in een samenleving hoeft niet te betekenen dat je moet assimileren.

“Volgens mij kun je verschillende loyaliteiten hebben en toch kiezen voor een land waar je je verder wilt ontwikkelen”, meent de president. Daarbij wees hij op de multi-etnische samenleving van Suriname. Een multi-etnische samenleving hoeft geen drama te zijn, zolang “je de kracht van het verschil blijft respecteren”, meende hij.

'Vergeet uw roots niet

Op zijn lofzang valt best een en ander af te dingen. De etnische groepen in Suriname staan soms ook tegenover elkaar. Tegelijkertijd klonk zijn betoog verfrissend in het zwaar gepolariseerde debat in Nederland, waar voor- en tegenstanders elkaar bijna niet meer verstaan. Hij riep op om bruggen te slaan maar meende ook dat Surinamers in Nederland hun verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. “Omarm uw Nederlandse samenleving maar vergeet tegelijkertijd uw roots niet.”

Dit geldt evenzeer voor de gezamenlijke geschiedenis die Nederland en Suriname hebben. Vanuit dit perspectief moet het vanzelfsprekend zijn dat Nederland Suriname met giften en leningen financieel bijstaat en andere vormen van hulp gaat bieden nu de relaties weer zijn hersteld. Want als Santokhi één ding duidelijk maakte: het land heeft dringend hulp nodig.