Nu de groene strik van het akkoord is, kom je plooien tegen

We hebben er even op moeten wachten, maar dan ligt er ook het 'groenste regeerakkoord ooit', aldus D66. En de hoofdambitie mag er zijn: Nederland wil zijn CO 2 -emissies voor 2030 bijna halveren. Maar wie de groene strik van het akkoord aftrekt, komt de nodige plooien tegen die de haalbaarheid van dit doel in de weg staan.

Er ligt een belangrijke taak voor de oppositie om de maatregelen om de klimaatdoelstellingen te bereiken doeltreffender en duurzamer te maken. Kolencentrales zijn een pregnant voorbeeld: die hoeven volgens het regeerakkoord pas uiterlijk in 2030 te sluiten, maar kunnen bovendien tot 2024 rekenen op miljarden verslindende subsidie op het bijstoken van houtsnippers uit bijvoorbeeld Canada. Daarnaast kunnen industriële vervuilers vanaf heden subsidie aanvragen voor de afvang van CO 2 en die onder de grond stoppen. Dat kost jaarlijks 1,5 miljard euro, waarmee we de industrie van de vorige eeuw in stand houden. De industrie heeft zelf ook oplossingen om haar processen te veranderen en zo uitstootloos te worden. Die is meer gebaat bij steun voor opwekking en gebruik van waterstof dan bij subsidie voor ondergrondse berging van CO 2 of biomassa-bijstook.