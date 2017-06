Nu de economie goed presteert, is het logisch dat de lonen stijgen

Hoeveel gezaghebbende instituten zijn er nodig om aan te tonen dat het tijd is (tijdelijk) de verstandige lijn van bescheiden loonstijgingen te verlaten? De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau constateerden onlangs dat er ruimte genoeg is voor een loonstijging. Ook het Internationaal Monetair Fonds liet zich in die termen uit.

Eind vorige week becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de zogeheten arbeidsinkomensquote – de lonen afgezet tegen de totale inkomstenstroom van een land – dramatisch gedaald is. Deels door die aanhoudende matige loonstijging en deels doordat zelfstandigen gemiddeld veel minder inkomen hebben dan altijd gedacht.

Op grond van die cijfers kan slechts geconcludeerd worden dat de kloof tussen inkomens verworven uit vermogen of, algemener, uit het bezit van een bedrijf en inkomens uit arbeid de laatste jaren snel groter wordt.

Voordelen

Een tweede conclusie moet echter helaas zijn dat flexibele arbeidsrelaties, zoals al vermoed mocht worden, sterk in het voordeel van werkgevers (en via hen ook van aandeelhouders) werken. Nederland wordt meer en meer het land van kleine zelfstandigen. Op zich geen verkeerde ontwikkeling, ware het niet dat meer en meer de werknemer geen keuze wordt gelaten dan zich als zelfstandige in te laten huren. Na de patstelling rond deze ontwikkeling tijdens het tweede kabinet-Rutte is het des te urgenter dat in een nieuw regeerakkoord wel een nieuw evenwicht wordt gevonden, waardoor vaste arbeidscontracten weer normaler kunnen worden.

Nu de economie dermate goed presteert is het echter niet meer dan logisch dat dat ook tot uitdrukking komt in loonstijgingen. De gemiddelde werknemer heeft het weliswaar niet slecht, maar groeiende verschillen tussen inkomens uit vermogen en arbeid in loondienst leveren te veel spanningen op in een samenleving.

Een bijkomend voordeel van een meer dan gemiddeld hoge loonstijging is dat ook de overheidsinkomsten profiteren. En dat is zeker geen overbodige luxe. Zie de terechte vraag van onderwijsgevend personeel voor een betere beloning, de extra uitgaven die nodig zijn om klimaatverandering af te remmen of de noodzaak om te stoppen met verwaarlozing van onze defensie.

Loonmatiging heeft dit land veel goeds gebracht de afgelopen decennia. Dat het ook onder gewijzigde omstandigheden nog een automatisme blijft is echter uiteindelijk schadelijk.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.