Nu Chauvin is veroordeeld, kan de hervorming van de Amerikaanse politie echt worden opgepakt

De jury had slechts een dag nodig om Derek Chauvin schuldig te verklaren, maar zijn veroordeling zal nog lang nadreunen. Niet alleen omdat een witte agent in de VS zelden bestraft wordt voor het doden tijdens zijn werk van een zwarte burger, maar vooral omdat er momentum is voor echte verandering. Door de grootschalige protesten, wereldwijd zelfs, en door het presidentschap van Joe Biden. Die spreekt deze week het Congres toe over politiehervormingen en nieuwe wetgeving.

Chauvin drukte vorige zomer bijna tien lange minuten zijn knie op de nek van George Floyd en verstikte hem. De gruwelijkheid daarvan werd zichtbaar door filmopnames van het incident die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten en die de agent tot veertig jaar cel kunnen opleveren – de straf wordt half juni bekend. Chauvins handelen staat symbool voor het totale gebrek aan respect bij veel witte agenten in de VS voor de levens van zwarte Amerikanen. Dat ‘Black Lives Matter’ – levens van zwarten doen ertoe – überhaupt een slogan van een protestbeweging kan worden is in essentie bizar.

Het zou mooi zijn als Democraten en Republikeinen gezamenlijk tot nieuwe politiewetten komen, als teken van nieuwe politieke eenheid in de VS. In de Senaat zijn daar onderhandelingen over gaande, de wet moet de naam van Floyd gaan dragen. Wanneer een agent zijn of haar immuniteit kan verliezen is nog een serieus punt van discussie.

De toon is gezet

Met deze uitspraak wordt in ieder geval de toon gezet: politieagenten staan niet boven de wet tijdens de uitoefening van hun soms zeer risicovolle werk. Ook de getuigenis van Chauvins commandant is van grote betekenis, vanwege de glasheldere boodschap dat het handelen van de agent volstrekt niet door het korps gedekt wordt. In veel staten moeten bovendien nu camerabeelden worden vrijgegeven na een dodelijk incident, zodat sneller helderheid kan komen over de context van het politieoptreden. En dat is nodig ook: gemiddeld sterven in de VS per dag drie Amerikanen in een confrontatie met de politie.

Tijdens de eerste protesten na de dood van Floyd gingen nog stemmen op om de politiekorpsen te ontmantelen en volledig opnieuw op te bouwen. Inmiddels worden de hervormingen gezocht in veel betere training, in nieuwe wetgeving (ook op het niveau van staten) en in vervolging na excessief geweld. De zwarte gemeenschap heeft zeker in de armere wijken dan ook eerder een sterke politie nodig – in combinatie met veel strengere wapenwetten, veel betere sociale programma’s en een fundamentele aanpak van racisme in de Amerikaanse maatschappij. Om dat te bereiken valt te hopen dat de vreselijke dood van Floyd nog heel, heel lang nadreunt.

Correctie 26-04: In een eerdere versie stond dat er dagelijks drie zwarte doden per dag overlijden in confrontatie met de politie, maar het gaat om drie dode Amerikanen per dag.