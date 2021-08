Nu Afghanistan uiteenvalt, mag Nederland niet wegkijken

Twee van de zes landen die de Europese Commissie begin deze week een brief schreven over de mogelijkheid om Afghanen te blijven uitzetten, komen daar nu op terug. Het komende halfjaar zet Nederland geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit. Ook Afghanen die nog in afwachting zijn van hun asielaanvraag, krijgen respijt. De plotselinge ommezwaai heeft te maken met de “snel veranderende en verslechterende situatie in het land”, aldus staatssecretaris Broekers-Knol. Daar sluit de Duitse regering zich bij aan. Ook dat land zet de komende tijd geen Afghanen uit.

Het is een opvallend argument. De veiligheidssituatie was begin deze week al alarmerend. Broekers-Knol lijkt gezwicht voor politieke druk – coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en CDA spraken hun zorgen uit. Het is een logisch en goed besluit dat Afghanen voorlopig mogen blijven. Maar het komt laat en het biedt de mogelijkheid om over een paar maanden de regeling te herzien. Broekers-Knol schort de gedwongen uitzettingen immers op, ze zet ze niet stop.

Het zegt iets over het morele kompas van deze regering. Dat laat sterk te wensen over. In de brief die Nederland eerder deze week ondertekende schrijft het te vrezen voor het afgeven van een ‘verkeerd signaal’: Afghanen zouden worden verleid om massaal asiel aan te vragen in Europa.

Machtsovername Taliban heeft desastreuze gevolgen

Daarmee neemt het kabinet de situatie in Afghanistan onvoldoende serieus. De Taliban zijn daar bezig aan een ongekende opmars – sommige Amerikaanse legeranalisten verwachten dat de militante organisatie binnen negentig dagen hoofdstad Kabul heeft veroverd. Voor de Afghaanse bevolking heeft een machtsovername desastreuze gevolgen: de Taliban schenden de rechten van vrouwen en meisjes blijven verstoken van onderwijs. Zaken die westerse landen de afgelopen twintig jaar juist bestreden.

Het is niet voor het eerst dat Nederland de dreiging van de Taliban onvoldoende serieus neemt. De asielaanvragen van Afghaanse tolken verloopt veel te traag, een groep die gevaar loopt omdat de Taliban hen zien als afvallig. Ook de reikwijdte van de regeling is te beperkt: Afghanen die tijdens Nederlandse missies bijvoorbeeld hebben gewerkt als beveiliger, komen niet altijd in aanmerking voor een asielaanvraag.

Nederland speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw van Afghanistan. Nu het land uiteenvalt, mag het zich niet verschuilen achter de angst voor de komst van honderdduizenden Afghaanse vluchtelingen. Dat is hoe dan ook een onterecht argument; experts verwachten dat veruit de meesten zich zullen vestigen in buurlanden zoals Pakistan. Maar het toont vooral een onaangename neiging weg te kijken voor wat er in Afghanistan momenteel gaande is.