NS’ers voeren een egocentrische strijd. Ze worden niet in hun bestaan bedreigd, zoals de boeren

Als mosterd na de maaltijd houdt het randstedelijke gejeremieer over het boerenprotest nog steeds aan. Hoewel de acties nu al meer dan een maand geleden zijn opgehouden. Zeker, sommige van de hardere acties waren ontoelaatbaar en hebben bij de publieke opinie diepe sporen van verontwaardiging achtergelaten. Maar de coulance waarop de jongens en meisjes van het woke-gedoe worden getrakteerd, zou ook voor de boeren kunnen gelden. Te weten: “Om een belangrijk doel te bereiken is een felle avant-garde nodig teneinde de boel in beweging te brengen.” (Nelleke Noordervliet in Trouw).

Daarbij komt dat boerenorganisaties zich de laatste tijd gematigder hebben opgesteld. Een dag of tien geleden gingen de agrariërs zoals aangekondigd tegen de stikstofplannen van de regering protesteren bij het passeren van de Vuelta (Ronde van Spanje) in Brabant. Ze deden dit niet door de wedstrijd te ontregelen, maar door spandoeken langs de weg te ontvouwen. Vergelijk dit eens met de schandelijke blokkade van klimaatactivisten in de tiende etappe van de Tour de France in juli. De kopgroep moest op 35 kilometer van de aankomst noodgedwongen de koers tijdelijk staken. De klimaatactivisten, een soort groene Khmers van het asfalt, hadden de weg versperd door zich aan het wegdek vast te kleven.

Misschien hebben we een aspect van het boerenprotest uit het oog verloren. En ik heb het hier niet over de brute wijze waarop boeren met de regeringsvoornemens zijn geconfronteerd in juni. Nee, ik heb het over het existentiële karakter van hun strijd: het zwaard van Damocles boven hun hoofd kan diep in hun vlees snijden. Door een aanzienlijk deel van hun bedrijven definitief te laten verdwijnen. Ga eens proberen het krantenbedrijf met dergelijke restricties te confronteren. Wat zouden krantenbazen vinden als het bestuur van het land distributie en druk van kranten zou aanwijzen (te veel CO2-uitstoot) als boosdoener en daarom een derde van de redacties in heel het land binnen acht jaar zou afschrijven?

Het land in gijzeling

Sinds enkele dagen houdt het NS-personeel het hele land in gijzeling met diverse stakingen. Hierover schrijft hoogleraar accounting Jan Bouwens gisteren in NRC: “De werknemers van NS verkeren in de comfortabele positie dat zij door het gijzelen van een grote groep landgenoten de inwilliging van hun looneisen kunnen afdwingen. Het verbaast mij dat dit zo weinig protest oproept.” Mij ook. Dit protest staat in geen verhouding tot dat van boeren. NS’ers willen dat meer personeel hen komt versterken (maar dat wil iedereen in de horeca, op Schiphol, bij de IND in Ter Apel enzovoorts), dat de hoge inflatie nu al in hun salarissen wordt gecompenseerd (en niet wachten op het plan van 24 miljard van de regering) en ook nog eisen ze een bonus van 600 euro. Met 600 euro als bonus op de eerste rij gaan zitten, wie wil dat niet?

NS’ers worden niet, zoals de boeren, in hun bestaan bedreigd. Ze voeren in deze voor iedereen moeilijke tijden een egocentrische en particularistische strijd. Ten koste van reizigers. Maar anders dan bij de boerenacties blijven randstedelijke columnisten en commentatoren muisstil over die stakingen. Rara, hoe kan dat?

