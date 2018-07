NOS-voetbal, waar blijven de vrouwen?

Waar bij de Belgische publieke omroep dagelijks Imke Courtois aanschuift, die zowel inhoudelijk als talig uitstekende analyses maakt, blijft de Nederlandse omroep achter. "De NOS is een A-merk, geen speeltuinvereniging", antwoordde hoofdredacteur sport van de NOS Maarten Nooter, toen de Volkskrant hem vroeg waarom er geen vrouwen in de studio te vinden zijn.

Lees verder na de advertentie

Het is de NOS blijkbaar ontgaan dat vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport in de wereld is, dat het Nederlands vrouwenelftal nog geen jaar geleden in eigen land Europees kampioen is geworden, dat onze linksbuiten Lieke Martens werd uitgeroepen tot Fifa-wereldvoetbalster van het jaar en onze coach Sarina Wiegman tot Fifa-wereldcoach van het jaar. Met andere woorden: waar het Nederlands mannenteam momenteel mindere tijden kent (EK 2016 en WK 2018 gemist), presteert het Nederlands vrouwenteam als nooit tevoren.

Waar het Nederlands mannenteam momenteel minder tijden kent, presteert het Nederlands vrouwenteam als nooit tevoren

De Nederlandse vrouwen zijn volgend jaar bij het WK 2019 in Frankrijk, waarvoor zij zich waarschijnlijk komende september rechtstreeks zullen plaatsen, een van de topfavorieten voor de titel en de internationals voetballen in de grote voetballanden Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Het Nederlandse voetbal heeft er een boegbeeld bij: de Nederlandse vrouwen.

Liefde komt van twee kanten Nu de NOS alsnog elke avond een vrouw uitnodigt - de oud-internationals Anouk Hoogendijk en Daphne Koster mochten na de kritiek aanschuiven - beseft zij hopelijk dat het niet aan de vrouwen ligt, die niet zouden willen, maar dat de liefde van twee kanten moet komen. Het is niet genoeg te zeggen dat vrouwen en minderheden zich moeten invechten, en als dat niet lukt, te beweren dat het aan henzelf ligt. Het wachten is op een cultuuromslag bij de (traditionele) media, met name bij de NOS. Slechts rond de 5 procent van de sportmedia-aandacht gaat in Nederland naar vrouwensport. Hoewel bijna evenveel vrouwen als mannen sporten, leeft bij de door witte 50+ mannen gedomineerde sportredacties het idee dat vrouwen niet tot het sportpubliek behoren.

Niet serieus Ons onderzoek naar de perceptie van het vrouwenvoetbal door sportredacties toont aan dat het Nederlandse vrouwenvoetbal weliswaar aan een duidelijke opmars bezig is, maar dat sportredacties dit niet serieus nemen. Zelfs niet na de goede prestaties van de vrouwen, omdat voetbalprestaties van vrouwen als 'minder' worden beschouwd dan die van mannen. De NOS heeft als publieke omroep echter ook een voorlichtende rol en zou zich daarom meer bezig mogen houden met haar taak het publiek op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen in de sport, bijvoorbeeld binnen het vrouwenvoetbal. Sport, inclusief voetbal, is van en voor iedereen. Dat is het beeld dat de NOS, 'als A-merk', zou moeten uitdragen. Dat we in een cultuur leven waarin de sportprestaties van mannen hoger worden gewaardeerd dan die van vrouwen, zou de NOS als probleem moeten erkennen. Net als zij kan helpen met de oplossing daarvan door structureel meer zendtijd te besteden aan vrouwensport en structureel meer vrouwelijke analisten op de buis te brengen. Het idee dat sport een 'mannending' is moet worden doorbroken. Sport, inclusief voetbal, is van en voor iedereen. Dat is het beeld dat de NOS, als 'A-merk', zou moeten uitdragen. Na het gewonnen EK 2017 riep bondscoach Sarina Wiegman dat Nederland nu eindelijk het vrouwenvoetbal omarmt. Gezien de volle stadions bij het EK en de WK-kwalificatiewedstrijden geldt dat inderdaad voor het Nederlandse publiek. Ook de internationale pers beseft dat vrouwen graag naar voetbal kijken, dat ze ook vaak zelf graag en goed voetballen, èn dat ze er verstandig over kunnen praten. Nu nog de NOS.

Lees ook:

Ongelijkwaardigheid in de sport is geen vrouwenprobleem. Het is een probleem van ons allemaal Sportvrouw Marijn de Vries, die eerst aandacht vestigde op seksueel misbruik, vraagt nu om waardering voor vrouwensport. Waarom reageren mannen daar zo akelig op?