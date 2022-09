Noors debat over transrechten is Kafka in de fjorden

Hopelijk zal het komende debat over de nieuwe transgenderwet (geen arts of psycholoog meer bij gendertransitie) rustiger verlopen dan in Noorwegen, waar kritiek op transvrouwen tot beperking van de vrijheid van meningsuiting kan leiden. Mij gaat het hier niet om het wetvoorstel zelf, dat laat ik aan anderen over. Sommige feministen, bijvoorbeeld, die ertegen zijn, zoals we in Trouw in mei konden lezen. Het gaat mij om het gebrek aan verdraagzaamheid van de kant van sommige voorstanders van de wet.

Twee jaar geleden schreef relatiecoach Caroline Franssen een opiniebijdrage in deze krant waarin ze de transgenderwet een ‘fundamentele aantasting van de rechten van vrouwen’ noemde. Het regende mails en brieven: Trouw had het stuk nooit mogen publiceren en zou excuses daarvoor moeten maken. Nare reacties die men als een roep om (zelf)censuur kan omschrijven.

In Noorwegen kan het er nog wilder aan toegaan. Ik heb de laatste tijd heel wat Noorse teksten doorgenomen (met dank aan vertaalmachines) om de kafkaiaanse materie van deze zaak te doorgronden. In de linkerhoek van de ring, feministe Christina Ellingsen de leider van Women’s Declaration International Norway (WDI). Rechts Christine Marie Jentoft, adviseur voor genderdiversiteit voor de Noorse Organisatie voor Seksuele en Genderdiversiteit (FRI). Jentoft was man, nu transvrouw en verklaard lesbienne. Ze won in 2015 als eerste transvrouw de eerste prijs Miss Gay Norway. Nu heeft ze aangifte gedaan bij de politie tegen Christina Ellingsen. Deze schreef op 28 juli op haar Facebookpagina: ‘Er loopt momenteel een politieonderzoek tegen mij, verdacht van haatzaaien, omdat ik heb gezegd dat mannen geen lesbische moeder kunnen zijn.’

Ze bleef Jentoft als man zien

De aangifte komt van transvrouw Jentoft die vorig jaar met Ellingsen op Twitter discussieerde. De feministe was stellig tegen de transvrouw: ‘Jentoft, hoe je je ook voelt en hoe je jezelf definieert, je bent en blijft een biologische man.’ Ook schreef ze dat de transvrouw geen moeder en geen lesbienne kan zijn en niet van anderen kan eisen dat ze anders hierover gaan denken. De twee gingen in januari op de Noorse tv met elkaar in debat. Wat Ellingsen toen nog niet wist is dat haar opponent al aangifte tegen haar had gedaan wegens ‘haatzaaien’ (Artikel 185 van het Noorse strafrecht maakt dit sinds vorig jaar mogelijk voor ‘genderidentiteit’). Tijdens het debat herhaalde Ellingsen dat ze Jentoft als man bleef zien. Met dit citaat als nieuw bewijsmateriaal ging de transvrouw terug naar de politie om haar aangifte te verrijken.

Onlangs werd Ellingsen door de politie opgeroepen en gedurende vier uur (!) verhoord. Het onderzoek voor haatzaaien loop nog en Ellingsen kan maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen. Op het Noorse internet gaat de discussie verder en sommige feministen vragen zich af of ‘lesbiennes nu zullen moeten accepteren dat de penis een vrouwelijk geslachtsorgaan is.’ De aangeklaagde Ellingsen zegt deze situatie als ‘een persoonlijke ramp’ te ervaren. Jentoft krijgt naar eigen zeggen ‘enge mails’ in vreemde talen maar ook de steun van Amnesty International Noorwegen. Eergisteren meldde ze trots op Facebook voor de vrouwenemancipatieprijs Jenteprisen 2022 te zijn genomineerd.

