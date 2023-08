Nooit zal men de prijs weten van een gestolen kus

In 1968 maakte Franse regisseur François Truffaut zijn beroemde film Baisers volés met Jean-Pierre Léaud in de hoofdrol. Truffaut ontleende toen de titel van zijn film aan een chanson van Charles Trenet Que reste-t-il de nos amours: ‘Vergaan geluk, haar in de wind/ Gestolen kussen, verschuivende dromen/ Wat is er van over?’

Een gestolen kus is in het Frans een bekend begrip. Het staat voor de kus die men ‘van een ander steelt’ dat wil zeggen zonder dat er in wordt toegestemd. Het kan misschien het begin van een romantisch avontuur betekenen, maar kan net zo goed worden gezien als een daad van agressie die door de ontvangster niet op prijs wordt gesteld. Leidde een gestolen kus vroeger niet verder dan boze blikken of eventueel een goed gemikte klap op de wang van de dader, nu is het wel anders. Op een Franse juridische site vond ik de volgende definitie van de gestolen kus: ‘Iemand onverwacht op de mond proberen te kussen, is een poging tot aanranding gepleegd met dwang en door verrassing’.

Iconische foto

De beroemdste gestolen kus die ooit werd vastgelegd danken we aan fotograaf Alfred Eisenstaedt. Op 14 augustus 1945 stond hij op Times Square in New York waar een menigte de capitulatie van Japan vierde. Hij zag hoe een matroos een verpleegkundige plots bij haar taille greep en vol op de mond kuste. Op zijn niet geënsceneerde foto (anders dan De kus bij het stadhuis van de Franse fotograaf Robert Doisneau in 1950 in Parijs), die door Life werd gepubliceerd en iconisch werd, is ook te zien hoe omstanders de gestolen kus vrolijk toelachen. Later zei de gekuste dat ze was verrast, maar niets ergs in die actie van de (dronken) matroos zag.

Nu ik hiermee bezig ben, kan ik me een paar kussen herinneren die van mij werden gestolen. De man die me ongevraagd vol op de mond kuste, vierde hiermee de overwinning van zijn favoriete sportploeg. Wat de jonge vrouw die hetzelfde deed toen beoogde, weet ik na al die jaren nog steeds niet. In beide gevallen heb ik achteraf geen stampij hierover gemaakt.

Heksenverbrandingen

Nu weet ik natuurlijk ook niet wat schuilde achter de gestolen kus van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jennifer Hermoso. Was dit een daad van seksuele agressie of de smakker van een man die zich in de euforie van de overwinning verloor? We zijn het allemaal eens dat Rubiales dit nooit had moeten doen. Dom en gênant. Maar omdat ik altijd tegen heksenverbrandingen ben geweest, ben ik ook tegen het totaal afbranden van deze man, zijn carrière en zijn leven. Althans omwille van deze misplaatste kus waarvan er honderden miljoenen moeten zijn gestolen sinds de geboorte van de mensheid.

Voor Spanje als opkomende voetbalnatie voor vrouwen is het veel erger: vergeten is de gewonnen WK-finale, het gaat nog alleen maar over ‘el beso’. Maar goed, er zijn ook tragikomische ontwikkelingen in deze Spaanse saga die ik u niet wil onthouden: gisteren heeft de moeder en toeverlaat van Luis Rubiales zich in de kerk in Motril verschanst en is aan een hongerstaking begonnen om zoonlief te steunen. Ze zal ongetwijfeld veel luisteren naar het liedje Beso robado (gestolen kus) van de Spaanse zanger Beret dat zo begint: ‘Nooit zal men de prijs weten van een gestolen kus’.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.