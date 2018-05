Noodkreet kippenboer: waar haal ik soja-voer waar géén bloed aan kleeft?

De Tweede Kamer spreekt vandaag over een miljoeneninvestering in de Corredor Norte-spoorlijn, dwars door de Braziliaanse Amazone. De spoorlijn is bedoeld om goedkope soja te vervoeren. Uit onderzoek van Trouw en de Groene Amsterdammer blijkt dat de spoorlijn tot ontbossing, landroof en zelfs tot moord leidt.

Lees verder na de advertentie

We weten al jaren dat er heel veel misgaat bij de teelt en handel in Braziliaanse soja. Steeds meer Nederlandse boeren willen, net als ik, liever geen veevoer gebruiken waar bloed aan kleeft. Maar de regering maakt dat nu wel heel moeilijk.

Samen met mijn vrouw Gerdi, broer Sef en zijn vrouw Annerie heb ik een boerderij met daarop 38.000 vrije uitloophennen, een zorgboerderij en schapen. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het welzijn van mens, dier en milieu staat bij ons voorop. Onze kippen voeren met soja uit Zuid-Amerika, waarvoor is ontbost, voelde niet goed.

Het risico bestaat dat boeren afhankelijk worden van goedkope soja om hun hoofd boven water te houden

Wij voeren nu onze kippen met lokaal geteelde gerst, tarwe en maïs en vervangen de soja door raapschroot. Het is ons met Milieudefensie en de Dierenbescherming gelukt om 'oerwoudvrije' eieren in de supermarkten van Plus te krijgen. Daar zijn we trots op. Wij voorkomen zo ontbossing en mensenrechtenschendingen. Maar het vinden van lokale alternatieven voor soja is wel tijdrovend en kost geld: het komt financieel amper uit.

Terwijl wij zo hard ons best doen om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen, geeft minister Kaag miljoenen subsidies aan een alles verwoestende spoorlijn dwars door het oerwoud. Onbegrijpelijk. Door het Corredor Norte-project zal de prijs voor soja dalen. Maar goedkoop is duurkoop.

Goed voor mens, dier en milieu Het wordt zo voor duurzame Nederlandse boeren nog moeilijker om een boterham te verdienen met een verantwoord alternatief. Het risico bestaat dat boeren afhankelijk worden van goedkope soja om hun hoofd boven water te houden. Zo houden we de schandalen in Brazilië in stand en helpen we het milieu om zeep. Minister Kaag en de Tweede Kamer, stop per direct met de financiële steun aan de sojaspoorlijn in Brazilië. Geef in plaats daarvan steun aan Nederlandse boeren en ondernemers die op een manier werken die goed is voor mens, dier en milieu. Daar worden we allemaal beter van, hier en in Brazilië.