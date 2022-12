Nood breekt wet, maar kennelijk niet altijd

Ach die sullige regering: voor de zevende keer haalt ze bakzeil bij de rechters inzake het vertragen van gezinshereniging bij statushouders die niet naar een eigen huis kunnen doorstromen. Is de politiek onkundig of bewust kwaadaardig? Vluchtelingenwerk heeft een eigen karakterisering voor deze ontwikkeling: ‘Het bewust traineren van onwettig beleid dat zoveel gezinnen intens raakt, is politiek op zijn lelijkst.’

Rechters zijn onverbiddelijk als ze oordelen dat de komst van nareizigers met zes maanden vertragen niets anders is dan onwettig. Ik lees in Trouw: ‘De maatregel is in strijd met een waslijst aan Nederlandse en internationale wetten en verdragen, en zou daarom niet rechtsgeldig zijn’. Je kan dus logischerwijs stellen dat de rechtsstaat heeft gewonnen. Want in een rechtsstaat wordt de macht van de overheid beperkt door wetten en regels die rechters bewaken.

Maar is het zo simpel? Allereerst vroeg ik me af wat het effect is van de maatregel die staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) in het najaar nam. Er wordt gesproken over 1100 nareizigers die momenteel worden verhinderd om naar Nederland te komen. Dit lijkt overheen te komen met de cijfers die de IND over de maand oktober en november van dit jaar heeft gepubliceerd. Terwijl het totaal aantal asielaanvragen het hele jaar explosief toenam, zijn de cijfers over nareizigers voor die twee maanden in 2022 opvallend verminderd. In totaal 1006 nareizigers minder dan vorig jaar oktober en november.

De tweede vraag luidt: waarom nam de regering een dergelijke maatregel? Dit jaar ontstond wat men een asielcrisis heeft genoemd. Een combinatie van verschillende factoren: de toename van asielaanvragen, een gebrek aan opvangplaatsen en een woningcrisis die statushouders verhindert naar een huis door te stromen. Het resultaat was een mensonterende situatie waarin asielmigranten op stoelen moesten slapen of buiten in de regen. Om dit te verlichten, besloot het kabinet de schorsing van zes maanden. Het resultaat is een relatieve verlichting voor oktober en november. Maar hier kijken de rechters kennelijk niet naar. Het gaat om de papieren werkelijkheid van internationale en Nederlandse wetten en verdragen die (tijdelijk) niet worden gerespecteerd. De rechters gaan niet kijken of die 1100 wachtenden straks weer op stoelen of buiten moeten slapen omdat doorstromen van statushouders niet optimaal meer functioneert.

Mag ‘nood dan wet breken’ voor rechters of voor Vluchtelingenwerk? Kennelijk niet. Zelfs hoge nood niet. Raar dat in andere gevallen de nood wel de wet mocht breken. Denk aan de pandemie waarin de rechten van burgers op hun basale vrijheid drastisch werden geschonden: lockdown, de mondkapjesplicht, het coronatoegangsbewijs, het sluiten van horecagelegenheid en de avondklok.

De conclusie is dat tijdelijke beperkingen die Nederlandse inwoners toen hard troffen, niet gelden in het specifieke geval van buitenlandse nareizigers die naar Nederland willen komen. Maar zou wat een coronaspoedwet mogelijk maakte niet kunnen gelden met een gezinsherenigingsspoedwet? Ik ben geen jurist en ben de logica in deze materie allang kwijt. Zie hier hoe de rechtstaat ‘op zijn lelijkst’ kan botsen met het politiek bestuur dat de democratie via verkiezingen heeft bekrachtigd.

