Nominatie na maandenlang monnikenwerk

Om met het laatste te beginnen, donderdag werd bekend dat onze redacteur Joop Bouma genomineerd is voor de titel 'Journalist van het jaar', samen met collega Jet Schouten van tv-programma 'Radar'. Zij danken hun nominatie aan het wereldwijde onderzoek naar de risico's van medische implantaten waartoe zij beiden het initiatief namen. We publiceerden er uitgebreid over in een reeks van publicaties.

Voor Bouma was het maandenlang monnikenwerk, spittend in archieven, pratend met bronnen en speurend in rijkelijk zwartgelakte overheidsdocumenten die op basis van de Wet openbaarheid bestuur waren verkregen. En ondanks tegenwerking van de overheid.

Joop Bouma heeft bij de krant onderzoeksjournalistiek een fundament gegeven, een voorbeeld voor een jongere lichting collega's die op dit terrein willen excelleren. Eerder deed hij onder andere onderzoek naar de tabaksindustrie en de wereld van medicijnfabrikanten. Door zijn inzet is Trouw verbonden aan de ICIJ, het International Consortium of Investigative Journalists, waarmee wij bijvoorbeeld ook de Panama Papers-onderzoeken hebben gedaan en Bouma zijn implantatenproject. Of hij met Jet Schouten Journalist van het jaar wordt (er zijn meer genomineerden) zullen we pas in februari weten.

Tevredenheid, zo aan het einde van het jaar, betrof ook de speciale fotobijlage die we gisteren in de krant en op de site publiceerden. Chef Verdieping Wybo Algra, art director Danusia Schenke en beeldredacteur Jeanette de Vos wilden op een andere manier een jaaroverzicht in nieuws bieden. Dat werd dus de twaalf provinciën in foto's, in alle provincies speelden dit jaar nieuws dat ook de landelijke kranten haalden. Alle foto-onderwerpen vond ik geweldig goed uitgevoerd, maar persoonlijk was ik zeer getroffen door de droogtefoto van Herman Engbers in Overijssel en de Emmen-supporters in de hottub voor het stadion. Beter nog dan in de krant kwam dit project online tot leven, met slideshows en uitleg van de fotografen waarom ze voor een bepaald onderwerp hadden gekozen.

Het is bijna ondoenlijk om in dit stukje terug te kijken op alles wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Als u trouw de krant heeft gelezen dan zijn er in totaal zo'n 12.000 grotere berichten, primeurs, interviews, uitlegverhalen, columns, rubrieken, analyses, essays etc. uw ogen gepasseerd - we tellen de eenkolommers even niet mee. Er is door onze redacteuren en tal van freelancers met hart en liefde aan gewerkt. Ditzelfde geldt voor alle berichten die op de site zijn verschenen, waarbij we hebben geëxperimenteerd met video, explainers (uitleganimaties) en teasers (bewegende illustraties).

Dit wordt door u ook gewaardeerd. De oplage is dit jaar (opnieuw) licht gestegen, met 1 procent, waardoor onze totale oplage nu boven de 110.000 uitkomt, inclusief digitale abonnementen en losse verkoop. Dat is iets om trots op te zijn én dankbaar, vooral in een jaar dat we ons 75-jarig bestaan vierden. Vanaf 2 januari treft u het 75-jaar logo niet meer in de titelbalk van de krant aan. Dan weet u dat alvast.

Ik wens u een gezond en inspirerend 2019 toe.