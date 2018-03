Nog zes jaar Vladimir Poetin, en er is geen signaal dat hij daarna stopt

Steun onder de bevolking heeft hij zeker, blijkt iedere keer als buitenlandse journalisten uitzwermen over het land. Het is geen steun van Noord-Koreaanse proporties: in Rusland eindigt het percentage Poetin-stemmers meestal ergens tussen 65 en 75. Hoewel je daar wel de steun bij moet optellen voor kandidaten die trouw zijn lijn volgen, dan wel die puur als curiositeit meedoen.

Die steun komt door de stabiliteit die Poetin heeft geboden na de dramatische chaos van de jaren negentig, maar ook door de trots die hij veel Russen teruggaf na het voor hen schokkende uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de opmars van de westerse Navo tot aan de landsgrenzen. De annexatie van de Oekraïense Krim was daar voor hem een middel bij. De steun bestaat echter zonder twijfel vooral doordat hij ieder debat over alternatieven weet te smoren. Door de media te knevelen, tegenstanders juridisch uit te schakelen of te verbannen, of gewoonweg door grof geweld. De moorden op de journaliste Anna Politkovskaja (2006), Poetin-criticus en ex-spion Aleksandr Litvinenko (2006), en op politicus Boris Nemtsov (2015) zijn van dat laatste slechts voorbeelden, evenals de gifgas-aanslag op ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter twee weken geleden.

Weinig goed nieuws vanuit Poetins Rusland dus, behalve dan dat het land nu de schijn van stabiliteit biedt. Of die beklijft is overigens ook al niet helemaal zeker, nu de economie stagneert en blijft draaien op olie- en gasexport - energiebronnen waar veel landen in de wereld vanaf willen. Elders zou de vraag opkomen of de bestaande politieke top de transitie naar een diversere, modernere economie wel kan leiden. In Rusland is zo’n debat momenteel onmogelijk. Wie pessimistisch is, ziet het land dan ook als een met nucleaire explosieven gevulde tijdbom, maar ook wie positiever is ingesteld heeft reden ongerust te zijn.

Voor Europa (en Nederland) is het parool om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, een coherent en terughoudend Ruslandbeleid te voeren, en maatschappelijke groepen en onafhankelijke wetenschappers te blijven ondersteunen. Als het even kan moeten we een nieuwe Koude Oorlog vermijden, en blijven zoeken naar openingen. Maar dat de verhouding met Rusland ook de komende jaren onder Poetin niet eenvoudig wordt, lijkt helaas wel zeker.

