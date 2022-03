Nog steeds dezelfde onmacht bij het zien van een traan

Het was elf uur gisterenochtend en ik probeerde met een lange rilling het vuil en de rook van mij af te schudden. Ik stapte op de fiets om vier kilometer verderop de enige supermarkt die ons dorp rijk is te bezoeken. Het vuil was aan mijn vingertopjes gaan kleven en vervolgens naar de rest van mijn lijf gekropen.

Deze rare aandoening had ik aan mijn ochtendlectuur te danken. Zes uur onafgebroken lezen, vanaf de zeer vroege ochtend, totdat de uitgeputte tablet je waarschuwt dat hij dringend aan het energie-infuus moet, daar in het stopcontact achter je. De rook kwam van al die pluimen na al die inslagen die de tv klinisch registreert, waardoor je blik, over de tablet heen, regelmatig naar het toestel wordt gezogen. Twee schermen dus, als verbindingsapparaten met een oorlog die zich aan de andere kant van Europa afspeelt. Analyses, commentaren, nieuwsfeiten, reportages, speculaties. Van digitale zinnen naar full-HD-beelden en terug.

Wat het allemaal met je doet? Het geeft allereerst het besef dat je in die dertig jaar tikken in een hoek van de krant, niet veel bent opgeschoten. Nog steeds die onprofessionele hypergevoeligheid bij iedere slachtoffertraan. Nog steeds diezelfde onmacht bij het zien van de ontreddering van al die moeders met hun zwaar ingepakte kind in de armen. Zo was het ook 23 jaar geleden bij de gedeporteerden uit Kosovo, zo is het nu weer bij de uitpuilende wagons uit Oekraïne.

Het was elf uur in de ochtend en rook en vuil gingen mee op de fiets. Vanaf de dijk keek ik rechts naar de IJssel, trage en gevoelloze rivier. Je hoorde bijna het gefluister door de rimpeling: zoeken jullie het maar uit, ontaard soort. Langs de kant zat weer die onbewogen en eeuwige visser. Had hij misschien ook soortgelijke, deprimerende gedachten terwijl het water onverschillig aan hem voorbijging? Of dacht hij alleen aan de prijs die hij morgen of overmorgen voor een liter benzine zou moeten betalen? En in dat vers in de verf gezette dijkhuis, links van mij, zat er misschien iemand te peinzen hoe het zou zijn als een raket zich een weg door zijn dak zou boren? Of was hij aandachtig de commercial van de nieuwe streamingdienst ViaPlay aan het aanschouwen? Voor maar 13,99 euro per maand straks naar alle Formule 1-Grands Prix met Max gaan kijken. Behalve die in Rusland natuurlijk, want de wereldkampioen vindt dat ‘als een land in oorlog is, het niet juist is om daar te racen’.

Bij de supermarkt aangekomen zag ik hoe je bij de broodafdeling jezelf kon bedienen. Allerlei soorten broodjes en croissants die je met een tang kon grijpen, zonder je nu al over de dreiging van een tekort aan graan te bekommeren. Of ik zegels voor de Lentebloeiers-spaaractie wilde, vroeg de kassière. Ik schudde ‘nee’ met mijn hoofd. Ik wilde alleen terug naar nergens, met in mijn hoofd wat zinnen uit een lezersbrief die de krant deze ochtend had afgedrukt: ‘En dan overvalt ons schaamte. Schaamte dat wij in Europa met de handen op de rug toekijken hoe een land wordt vermorzeld’.

