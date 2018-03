Noem roken nooit meer een leefstijl

In het regeerakkoord van dit kabinet is afgesproken dat er een Nationaal Preventieakkoord wordt gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat akkoord richt zich op de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

In december en januari heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in vijf rondetafelgesprekken met bestuurders, professionals, artsen, onderzoekers en vertegenwoordigers van patiënten en burgers besproken hoe het preventieakkoord ingevuld zou moeten worden. Daarbij was, blijkens het verslag van die gesprekken, consensus dat er geen energie gestopt moest worden in nieuwe aanpakken, maar dat preventie moet aansluiten bij wat er al is.

Dit alles kunnen wij alleen maar toejuichen. Wereldwijd is er enorm veel kennis beschikbaar over wat wel en niet werkt bij het terugdringen van vermijdbare ziekten. De overheid bracht ze zelf in 2016 in kaart in het interdepartementaal beleidsonderzoek 'Gezonde Leefstijl'.

Roken leidt jaarlijks tot twintigduizend doden, alcohol tot ruim duizend Emeritus hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink

Wat ons echter zorgen baart is dat roken door de beleidsmakers als een te corrigeren leefstijl wordt gezien. Sterker nog, in het verslag van de rondetafelgesprekken lezen we dat roken als een indicator voor armoede kan worden gezien.

Beloning van verlangen Los de armoede op en mensen stoppen vanzelf met roken. Was het maar zo simpel. Wie zo denkt gaat geheel voorbij aan het hevig verslavende karakter van tabak. Nicotine is een van de meest verslavende stoffen die we kennen, vergelijkbaar met heroïne en cocaïne. Emeritus hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink (Universiteit van Amsterdam) pleit niet voor niets voor het onderbrengen van tabak in de categorie harddrugs. "Roken leidt jaarlijks tot twintigduizend doden, alcohol tot ruim duizend." En: "Bij alle andere drugs samen gaat het om minder dan honderd doden per jaar. Je moet een en ander wel in perspectief zien." Nicotine is een van de meest verslavende stoffen die we kennen, vergelijkbaar met heroïne en cocaïne. Dat tabak wettelijk is toegestaan betekent niet dat we roken dus als een leefstijl moeten beschouwen. Wat ons al meer dan een eeuw als een genotsmiddel wordt verkocht, is een drug met maar één bestaansreden: het spekken van de kas van de tabaksindustrie. Die industrie doet er alles aan om haar producten zo te 'optimaliseren' dat de verslaving zo snel mogelijk toeslaat en zo lang mogelijk in stand blijft. Het 'genot' van de sigaret zit hem in de beloning van het verlangen naar nicotine. Tachtig procent van de rokers geeft aan eigenlijk te willen stoppen met roken, maar lukt het niet. Het besef dat roken een hardnekkige verslaving is, betekent dat in het preventiebeleid rigoureus overheidsingrijpen nodig is. Om de jeugd (de nieuwe, vervangende rokers) hiertegen te beschermen zou tabak net als heroïne en cocaïne eigenlijk gewoon verboden moeten zijn. Het is een drug met maar één bestaansreden: het spekken van de kas van de ta­baks­in­du­strie