Nike en Colin Kaepernick verdienen alle lof

Tot twee jaar geleden was Colin Kaepernick een uitermate succesvolle American footballspeler. Maar toen besloot hij om voor aanvang van een wedstrijd bij de klanken van het Amerikaans volkslied te knielen, uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikaanse burgers.

Lees verder na de advertentie

Daarmee luidde de 30-jarige Kaepernick het einde van zijn carrière in. Geen enkele footballclub wil sindsdien ook maar iets met hem te maken hebben. Conservatief Amerika – met aan het hoofd president Trump – sprak zijn afschuw uit over Kaepernicks actie: wie niet blijft staan tijdens het volkslied is in Trumps ogen een klootzak zonder respect voor zijn land. ­Iemand derhalve, die ontslagen dient te worden.

Sinds deze week is Kaepernick het gezicht van een nieuwe reclamecampagne van sportmerk Nike. Op ­posters is Kaepernick te zien, begeleid door de tekst ‘Geloof in iets, ook al betekent het dat je alles opoffert. Just do it.’

Is het controversieel om in zee te gaan met de man die het gezicht werd van een zeer ge­recht­vaar­dig­de strijd?

Statement van jewelste De snelle, makkelijke en vooral naargeestig cynische reactie is dat Nike de strijd van Kaepernick commercieel probeert uit te buiten. Dat is onzin. Nike maakt een statement van jewelste en dat is niet zonder risico. Veertig procent van de ruim 34 miljard dollar die Nike jaarlijks omzet, komt uit de Verenigde Staten. Direct nadat het nieuws over de nieuwe campagne naar buiten kwam, verschenen op sociale media foto’s en filmpjes van mensen die hun Nike-schoenen in brand staken of de Nike-logo’s uit hun trainingsjacks knipten. Trump noemde de campagne een ‘vreselijke boodschap’. Via Twitter juichte hij de woede over de Nike-campagne toe en riep hij op tot een boycot. In analyses wordt erop gewezen dat Nike in zijn campagnes vaker de controverse niet schuwt. Dat is de omgekeerde wereld. Is het controversieel om in zee te gaan met de man die het gezicht geworden is van een moeizame, maar zeer gerechtvaardigde strijd?

Een immens podium De controverse ligt in de wereld van het American football, dat niet om weet te gaan met dat gerechtvaardigde protest, en in de wereld van conservatief Amerika, dat meent dat rechtop blijven staan bij het volkslied veel belangrijker is dan de inzet voor gelijke rechten en gelijke behandeling van minderheidsgroepen. Dat Kaepernick in zee gaat met Nike, is volstrekt ­begrijpelijk: het biedt hem een immens podium om door te gaan met zijn strijd die hij op de football-velden niet meer kan voeren. Dat Nike hem dat podium biedt, is te prijzen: ondanks de grote commerciële belangen die ook op het spel staan, geeft de fabrikant er een krachtig signaal mee af. In het Commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: