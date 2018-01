Nieuwrechts heeft een goed gevoel voor politieke marketing

Wilders en Baudet lopen te hoop tegen de in hun ogen zeer kwalijke gevolgen van de alles-moet-kunnen-mentaliteit en de politieke correctheid van de naoorlogse generatie. Maar tegelijk zeggen ze te strijden voor een aantal van hun denkbeelden die al dan niet tot praktische verworvenheden geworden zijn. Wilders en Baudet strijden voor het referendum en de gekozen burgemeester, die zijn bij links inmiddels al weer ten grave gedragen. Alleen bij hen is de scheiding tussen kerk en staat veilig en alleen zij springen in de bres voor homorechten. Zij zijn inmiddels de zelfbenoemde erfgenamen van de Verlichting.

Lees verder na de advertentie

Wilders en Baudet zijn met andere woorden erfgenamen van de ba­by­boom­ge­ne­ra­tie

De politicoloog Merijn Oudenampsen schreef een lezenswaardig proefschrift over deze schijnbare tegenstelling. Zie het vraaggesprek met de promovendus in deze krant afgelopen zaterdag en het stuk van zijn eigen hand onlangs in De Groene Amsterdammer.

Oudenampsen heeft een interessante verklaring voor dit gegeven, al is het de vraag of die geheel de lading dekt. Hij stelt dat, anders dan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de jaren zestig, in Nederland het nieuwe links niet gelijk opging met een tegelijkertijd aan kracht winnend nieuwrechts. Het progressieve geluid kreeg geen conservatieve tegenreactie, omdat - zo citeert hij de historicus en Trouw-columnist James Kennedy - de elite meebewoog met het nieuwe optimistische levensgevoel. In plaats van zich te verzetten, koos de Nederlandse elite ervoor zaken in goede banen te leiden.

In Nederland is het nieuwe conservatisme de progressieve dominantie sinds het begin deze eeuw opgevolgd, in plaats van opgekomen, zoals in andere landen. Dus diende een aantal centrale elementen van die ideologie overgenomen te worden. Ze waren, zoals Pim Fortuyn al zei, te zeer geworteld in de Nederlandse samenleving.