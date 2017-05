Nieuwe regels zijn nodig om medicijnen betaalbaar te houden

Toch is die discussie onvermijdelijk omdat in de zorg keuzes moeten worden gemaakt en omdat we aan de vooravond staan van de introductie van een nieuwe generatie peperdure medicijnen.

Ter vergelijking: jaarlijks trekken ziekenhuizen 530 miljoen euro uit voor dure medicijnen, maar de wachtkamer van de farmacie wordt nu bevolkt door vier veelbelovende kankermedicijnen. Als deze vier inderdaad worden vergoed, dan gaat dat jaarlijks 400 miljoen euro extra kosten, voorspelde een hoogleraar onlangs in deze krant. Enorme bedragen dus, die ook een goede bestemming zouden kunnen vinden in de jeugd- of ouderenzorg.

We staan aan de vooravond van de introductie van een nieuwe generatie peperdure medicijnen.

Wat wel of niet wordt toegelaten en vergoed, is natuurlijk een politiek besluit. Maar dat besluit is niet los te zien van de maatschappelijke rol van medicijnfabrikanten. Natuurlijk, zij besteden veel geld aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar berucht is ook de manier waarop ze omwille van hun winsten octrooien tot in het uiterste oprekken. Of hoe zij zich structureel hebben verzet tegen het succesvolle selectieve inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Die wisten langs deze weg jaarlijks honderden miljoen euro’s te besparen op ziektekostenpremies.

Multinationals Wie deze farmaceuten wil aanpakken, maakt het zichzelf niet gemakkelijk, onder meer doordat veel van deze bedrijven multinationals zijn. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat minister Schippers relatief bescheiden succesjes boekte in haar pogingen om de medicijnprijzen te drukken. Gezien de grote prijsverschillen die farmaceuten in de diverse landen hanteren, zat er ook wel ruimte in de prijsstelling. Maar de nieuwe generatie medicijnen bleef hierbij helaas goeddeels buiten schot. Het initiatief van de PvdA om nieuwe regels te formuleren voor de leverantie van medicijnen verdient steun. Daarom verdient het initiatief van de PvdA om nieuwe regels te formuleren voor de leverantie van medicijnen steun. Nieuwe maximumprijzen bijvoorbeeld, maar ook beperking van het patentrecht. Of bevorderen dat ziekenhuizen samen gaan inkopen. Of dat voldoende is om de farmaceuten op de knieën te krijgen, is de vraag. Uiteindelijk is Nederland voor hen een kleine afzetmarkt en dat maakt ze machtig aan de onderhandelingstafel. Dan rest er nog één weg: Europese samenwerking bij de ontwikkeling en inkoop van medicijnen. Uiteindelijk vormt Europa een kwart van de afzetmarkt van de medicijnfabrikanten. Of die wetenschap als stok achter de deur kan dienen, moet evenwel blijken. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

