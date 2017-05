Nieuwe hoop voor Curaçao

De bewindsman heeft met die typering bepaald niet overdreven. Het is de plaatselijke maffia niet gelukt hun zetbaas bij de verkiezingen alsnog aan de macht te krijgen. Een geluk voor Curaçao en een opluchting voor Nederland.

Oud-premier Schotte lukte het uiteindelijk niet zijn greep op de regering te heroveren. Hij wist de vorige regering nog wel ten val te brengen door een aantal parlementsleden uit het regeringskamp los te weken, maar zijn opzet mislukte doordat onder druk van Nederland de daaropvolgende verkiezingen wel doorgingen en de partij van Schotte met één zetel winst niet de gewenste sleutelpositie wist te veroveren.

Al met al is het treurig gesteld met de politiek op Curaçao. Een oud-premier, tot ruim drie jaar veroordeeld wegens witwassen, ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte, wist een kabinet ten val te brengen door parlementariërs naar zijn kamp te laten overlopen. Momenteel wordt onderzocht of Schotte, die in beroep is gegaan tegen zijn gevangenisstraf, daarbij geld heeft aangeboden aan de bewuste parlementariërs.

Machteloos Het kabinet dat door toedoen van Schotte ten val kwam was het zevende kabinet sinds de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen in het Koninkrijk op 10 oktober 2010 van kracht werden. Sindsdien hebben we de rechter gevangenisstraffen tegen politici horen uitspreken en werd een politiek leider, Helmin Wiels, vermoord. Het rond de Antillen immer actieve SP-Kamerlid Ronald van Raak stelde vlak voor de gunstig uitgevallen verkiezingen dat, al zou Schotte in zijn opzet slagen en, in Plasterks woorden, de staatsgreep dus geslaagd zijn, Nederland in de nieuwe verhoudingen machteloos staat en de uitslag zou hebben moeten accepteren. Het is vooralsnog beter te vertrouwen op het gezonde oordeel van de kiezer, in dit geval op Curaçao Van Raak heeft volkomen gelijk. Nederland kon via de rijksministerraad de gouverneur op Curaçao nog manen ervoor te zorgen dat de verkiezingen doorgingen en dat Schotte niet zonder tussenkomst van de kiezer de regering kon overnemen. Maar dat is het dan ook wel.

Vertrouwen Met terugwerkende kracht mag mogelijk betreurd worden dat Den Haag niet meer bevoegdheden heeft om het bestuur in één van de andere soevereine landen binnen het koninkrijk in goede banen te leiden, maar daar staat tegenover dat het verwijt van neo-kolonialisme al snel op de loer ligt. Het is vooralsnog beter te vertrouwen op het gezonde oordeel van de kiezer, in dit geval op Curaçao. Hij heeft het mandaat gegeven aan de liberalen en sociaal-democraten en zij proberen nu ook tot samenwerking te komen. Dat leidt in het beste geval tot een stabieler regering dan Curaçao in jaren heeft gekend. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

