Nieuwe donorwet voorkomt veel leed

Winter 2012. Intensive care Universitair Medisch Centrum. Daar ligt mijn 46-jarige zus. De openhartoperatie kwam voor haar te laat. Al snel volgde de mededeling: "We hebben het donorregister geraadpleegd. Ze heeft aangegeven de beslissing over orgaandonatie aan de nabestaanden over te laten."

Neem de tijd. Vier mensen die daar iets van moesten gaan vinden. Vier mensen in shock. Vier mensen met onpeilbaar verdriet. Vier mensen die elkaar opzochten en zeiden: "Laat haar orgaandonor worden."

Er komen meer naasten afscheid nemen. Tranen, wachten. Ze wordt weggereden

Artsen die ons vertelden: "Dan moeten we er echt zeker van zijn dat ze hersendood is. Eerst moeten de medicijnen uit haar lichaam zijn, dat heeft tijd nodig."

Daarna moet er een radioloog komen, maar het is zondag. Dus dit alles zal wel even wat tijd in beslag nemen.

Er komen meer naasten afscheid nemen. Tranen, wachten. Ze wordt weggereden. Artsen komen terug. Condoleren ons.

Gewassen haren De laatste procedures worden uitgevoerd. Vier mensen verlaten het ziekenhuis. Op weg naar de auto zien we de transplantatieambulance. In het uitvaartcentrum een zus wier haren gewassen zijn, die een groot verband heeft op haar buik. Netjes afgeplakt. Nergens een spoortje bloed. Ze is het echt. Voorjaar 2013. Bericht van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Haar nieren en lever zijn succesvol getransplanteerd in drie mensen die daar al geruime tijd op wachtten.

Opschudding 14 september 2016. De Tweede Kamer neemt met een nipte meerderheid een initiatiefwetsvoorstel aan om de orgaanwet te veranderen. Het komt erop neer dat mensen die geen bezwaar maken automatisch orgaandonor worden. Opschudding in Nederland. Mensen die zich uitschrijven als orgaandonor. Na de dood zouden organen aan de staat toevallen, en dat is in strijd met het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam, zo zeggen tegenstanders. De helft van de kinderen die ik in het ziekenhuis trof, leeft niet meer Vrijwilliger Nederlandse Transplantatie Stichting April 2017. Een bijeenkomst voor vrijwilligers van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Twee vrouwen die een orgaan gedoneerd kregen. Een van hen vertelt: "Als meisje moest ik een paar keer per week naar het ziekenhuis voor nierdialyse. Gelukkig was het ziekenhuis dichtbij. Zo hoefde ik niet te veel school te missen. De helft van de kinderen die ik daar trof, leeft niet meer. Zelf heb ik het geluk gehad recent moeder te zijn geworden." April 2017. "Kijk, deze ruimte wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week bemand", zo vertelt de coördinator van de Nederlandse Transplantatie Stichting ons. "Hier komen de telefoontjes binnen als er een potentiële orgaandonor is. Hier is bekend welke mensen al jaren wachten op een donor. In deze ruimte komen de matches tot stand." Hier gebeurde het dus, in de winter van 2012. Vanuit hier gingen de telefoontjes naar de ontvangers van de organen van mijn zus. 23 mei en 6 juni 2017. Deskundigenbijeenkomsten inzake het initiatiefvoorstel tot een actief donorregistratiesysteem. De Eerste Kamer laat zich informeren. Dan ook de gedachte: er zijn drie mensen, drie mensen voor wie het verschil is gemaakt 27 mei 2017. Een terras in Amsterdam. Het gesprek komt op een bezoek aan een 70-plusser. Ze heeft net hoornvlies getransplanteerd gekregen. De spreker zegt dat ze wel honderd jaar kan worden en zó blij is dat ze weer goed kan zien. Ik had in mijn donorregister aangegeven mijn hoornvlies niet te willen donoren. Dat ga ik veranderen. Eigenlijk onzinnig dat ik dat niet wil afstaan. April 2017. Onze koning wordt vijftig jaar. In een televisie-interview vertelt hij geëmotioneerd over het verlies van zijn broer, bijna vier jaar geleden. Zo herkenbaar. Dan ook de gedachte: er zijn drie mensen, drie mensen voor wie het verschil is gemaakt. Zij hebben kunnen ontsnappen uit een leven met nierdialyse, hebben kunnen ontkomen aan een verslechterende conditie, aan een naderende dood. En hun naasten kunnen doorleven mét, in plaats van doorleven zonder.

