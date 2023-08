Nieuw schooljaar, nieuwe kansen: verbied smartphones in de klas

Volgende week beginnen de scholen weer. Ben jij één van die zeldzame scholieren die krantencolumns leest? Dan heb ik een TikTok-­challenge voor je. Stop een papieren krant in je schooltas en neem die mee een les in. Laat de krant aan het begin rustig in je tas liggen en wacht tot de les een beetje op gang gekomen is.

De challenge: als je de uitleg van je docent saai begint te vinden, pak de krant uit je tas, sla die open en begin te lezen alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Vergeet natuurlijk niet één van je vrienden te vragen om de reactie van je docent te filmen en te delen onder #krantindeklas.

Mocht u toevallig een schooldirecteur zijn die nu overstuur in de pen klimt om bij de hoofdredactie mijn vertrek als columnist te eisen, bedaar. Een TikTok-challenge in het leven roepen via een krantencolumn, dat werkt natuurlijk niet. Daarnaast is er een simpele manier om deze challenge uit het klaslokaal te weren: verbied die smartphones nou eens.

Smartphone tijdens de les

Want wat is uw bezwaar precies tegen het openslaan van een krant in de klas? Dat is toch hetzelfde als naar een smartphone grijpen tijdens de les, en dat mag bij u op school wel. Het enige verschil is dat een smartphone veel minder opvalt dan een krant, maar dat betekent niet dat die minder afleidt. Waarschijnlijk leiden die zelfs meer af van de les.

Bent u soms van de school dat u eerst allerlei onderzoeken moet afwachten voordat u de smartphone kan verbieden? Naar welk bewijs bent u dan op zoek? VN-­organisatie Unesco, de internationale bewaker van het onderwijs, riep eind vorige maand op tot een wereldwijd verbod op smartphones op scholen. Die oproep kwam er onder meer omdat grootschalige internationale data een verband laten zien tussen overmatig gebruik van digitale technologie en verminderde studieresultaten.

Of bent u bang dat u aan betutteling doet door smartphones te verbieden? Die angst is onterecht. U vindt het ­namelijk ook niet oké als een leerling midden in de les met een koptelefoon op een videogame begint te spelen op een Nintendo Switch. En een leerling die uit verveling een voetbal hooghoudt in de klas kan toch ook op een stevig ­gesprek rekenen?

Een voetbal nemen ze niet mee

‘Alleen hoef ik die voetbal en Nintendo Switch niet te verbieden’, denkt u misschien, ‘want die nemen de leerlingen sowieso niet mee de klas in.’ Dat klopt, als het om voetballen in de klas gaat weten leerlingen zichzelf te reguleren. Maar als het om smartphones gaat blijkbaar niet. Dat is precies het punt.

De smartphone is dankzij alle hedendaagse apps nou eenmaal enorm verslavend. Wij volwassenen zijn vaak ook schermjunkies die niet van die dingen weg te slaan zijn. Ook daarom is een verbod op school een goed idee. Het geeft de jongere generaties een plek om te ervaren dat we niet continu afhankelijk hoeven te zijn van dat apparaat, en heel misschien ook het idee dat digitale technologie niet per se overal thuishoort.

Een landelijk verbod op smartphones op school komt er uiteindelijk toch wel. Het advies dat het kabinet begin vorige maand presenteerde om smartphones niet meer toe te staan in de klas, stelt u in de gelegenheid om zelf zo’n verbod in te stellen. Maar in het geval u toch wil blijven vasthouden aan het onverstandige beleid dat u nu voert, dan wens ik u een mooie start van het nieuwe schooljaar toe met veel openslaande kranten in uw klaslokalen.