Nieuw: Luther-fitness, een bevrijding voor lichaam en geest

Ik heb hem afgelopen vrijdag voor het eerst gedaan en ik moet zeggen: het is een bevrijding voor lichaam en geest. Eenwording met de kosmos maakt er geen deel van uit, maar welke andere bewegingsleer voorziet in de oefeningen ‘schoppen tegen de kerk’ en ‘smijten naar de duivel’?

Ik deed deze nieuwe fitness-methode met ongeveer tweehonderd man in de Janskerk in Utrecht, tijdens een symposium over ‘Luther en de vrijheid’. Tussen de lezingen door liet performer Kees Posthumus ons via Luther in contact komen met ons lijf - mijn woorden, niet die van de grote reformator. We moesten met het linkerbeen de naam Luther in de lucht schrijven, daarna met het rechterbeen flink tegen de kerk schoppen en vervolgens de Tintenfass-worp doen: arm ver naar achteren en dan met een rotgang naar voren, precies zoals Luther deed als hij zijn inktpot door de kamer smeet om de duivel op de vlucht te jagen.

Eigenlijk was het jammer dat er naast het lichaamswerk nog lezingen op het programma stonden, maar ik was zelf een van de schuldigen, dat moet ik toegeven. Ik had aangeknoopt bij de rede die Joachim Gauck, toenmalig president van de Bondsrepubliek, hield op Hervormingsdag. Gauck prees Luther als de man die het vrijwillige karakter van het geloof had beklemtoond. Wie niet meer slaafs gehoorzaam is aan opgelegde wetten, ‘raakt zich ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor zijn levenskeuzes alleen en uitsluitend bij hemzelf ligt’.

Verleiding Vervolgens had ik beweerd dat deze individuele vrijheid in de rechtzinnige kerken van de reformatie net zo goed gesmoord was als in de rooms-katholieke kerk van Luthers dagen - daarom was ik de kerk van mijn jeugd uitgevlucht. “Wie grip denkt te hebben op de werkelijkheid, en dat is de oer-verleiding van elk geloof, bezwijkt maar al te gauw voor de verleiding ook grip te willen hebben op de gelovigen.” Ik voegde daaraan toe dat het er onder ongelovigen niet veel anders aan toegaat, ook daar worden de opvattingen vaak in groepsverpakking afgeleverd. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks ongelovige tegenstanders van abortus, terwijl dat toch best zou moeten kunnen. “Wij geloven al drie generaties niet meer”, zei een collega eens tegen me. Dan heb je het dus niet over overtuigingen, maar over de kracht van familietradities. En over het comfort van vanzelfsprekendheden. Het deed me denken aan wat de aartsbisschop van Kirkuk eens zei bij een bezoek aan Nederland; de westerse wereld leeft zich uit in vrijheid, maar die lijkt nogal uniformerend te werken. Daartegenover plaatste ik de stelling van een beroemde Duitser: ‘Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht’. Nee, niet Luther, maar de komiek Karl Valentin. En o ja, we gingen ook nog suggestief met de heupen zwaaien, vanwege Luthers plezier in bed. Daar stonden we, we konden niet anders.

