Nieuw lid bestookt onze groepsapp met gedetailleerde berichten

Beste Beatrijs,

Sinds een half jaar heb ik met zeven mensen een filmclub om samen naar de bioscoop te gaan. Voor het maken van afspraken hebben wij een app-groepje. Nu is er een nieuw lid bij gekomen en zij gebruikt de app om ongevraagd gedetailleerd verslag te doen van alle medische handelingen die haar echtgenoot met alvleesklierkanker moet ondergaan (compleet met foto’s). Ik vind dit onprettig en voel mij verplicht te reageren, terwijl ik haar nauwelijks en haar man helemaal niet ken. Wat te doen?

TMI in de app-groep

Beste TMI in de app-groep,

Uitweiden over ziektes in een zakelijke app-groep (in dit geval bedoeld voor filmbezoek) is grenzeloos gedrag. Dat zou die vrouw niet moeten doen. Ze zou steun en medeleven ergens anders vandaan moeten halen. Haar erop aanspreken kan niet. Het is al te gevoelloos om iemand met een zwaar zieke echtgenoot terecht te wijzen, dus het enige wat u kunt doen is de berichten en foto’s negeren. U hoeft zich in elk geval niet geroepen te voelen om erop te reageren. Dat doen degenen die haar beter kennen wel.