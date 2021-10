Nieuw kabinet, kom met een integrale visie en regie voor Nederland

De economie is zich sinds maart krachtig aan het herstellen, maar schijn bedriegt. Er zit ‘betonrot’ in ons voorheen uitstekende ­vestigingsklimaat, stellen werkgevers, hoogleraren, onderwijsclubs en vijftig gemeenten en provincies in een manifest voor het nieuwe kabinet. Als het tij niet snel wordt gekeerd, dan zakt Nederland verder af op de internationale ranglijsten en nemen andere landen onze economische toppositie over.

Dit is geen malse kritiek en een waarschuwing die serieus moet worden genomen, omdat ze zo breed wordt ondersteund. Nederland kampt inmiddels met een optelsom van problemen die onder de oppervlakte smeulen, maar binnenkort zichtbaar worden en onze concurrentiepositie aantasten. Zo verslechteren de ­onderwijsscores van Nederland, zijn er structureel te weinig woningen, is er schaarste aan goed opgeleide mensen en lopen investeringen achter in zowel innovatie en duurzaamheid als bereikbaarheid. Bovendien kampt Nederland met een ‘onduidelijk en wispelturig’ overheidsbeleid, waardoor niemand meer weet waar het land naartoe gaat.

Het is niet zo dat de overheid niks heeft gedaan. Er zijn de afgelopen jaren miljarden weggezet in allerlei fondsen, juist om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Of dat effectief is en bijdraagt aan duurzame vernieuwing en versterking van de economie en de leefbaarheid, daarover bestaat de nodige scepsis.

Wispelturig beleid

Zo constateert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat het ‘Wopke-Wiebes’-groeifonds dit jaar vooral subsidies geeft voor instandhouding van de ‘oude’ economische pijlers. Het geld wordt zelfs ‘gebruikt’ om gaten in andere begrotingen te dichten. De wens was juist dat het groeifonds kennis en innovatie in Nederland zou stimuleren.

Hier wreekt zich dat er geen nationale strategie is om de problemen integraal aan te pakken. Nieuwe bedrijvigheid ontstaat niet zonder goede arbeidskrachten of goede infrastructuur. Zelfs werk­geversorganisatie VNO-NCW wenst dringend meer centrale visie en sturing. Ze verwijt het kabinet ook ‘nogal wispelturig’ te zijn voor bedrijven. Daar zit duidelijk wat zuur. Eerst beloofde het kabinet-Rutte III ondernemers bijna 2 miljard lastenverlichting, maar dat is nooit gebeurd. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gingen de lasten voor bedrijven zelfs opnieuw omhoog.

Toch zit het probleem voor bedrijven niet zozeer in de lasten, maar in het wispelturige beleid. Daarom is het belangrijk dat een nieuw kabinet met een integrale visie komt over de gewenste koers van Nederland, daar ook middelen voor uittrekt, de regie oppakt en het beleid vervolgens consistent uitvoert. Ook in de complexe coronatijd wisten deze partijen tot compromissen te komen, dus waarom zou dat niet opnieuw kunnen?