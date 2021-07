Nieuw kabinet, boycot de Winterspelen in Beijing

Over een week beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Welk beeld komt als eerste in u op als u denkt aan de Spelen? Is het de iconische Black Power-groet van Tommie Smith en John Carlos? Of misschien één van de vele Nederlandse successen? Ik zie zelf meteen Usain Bolt voor me, nog voor de eindstreep juichend op de honderd meter sprint tijdens de Spelen van Peking in 2008. Die Spelen waren fantastisch, maar hebben ook een bittere nasmaak. China legde in de aanloop naar die Spelen de technologische basis voor haar digitale staatsterreur van vandaag. Het begon toen ook met de export daarvan.

Achter de schermen van alle Spelen is er een enorme veiligheidsoperatie gaande. In 2008 installeerde China daarom 300.000 camera’s in Peking, waarmee het 17 miljoen mensen tot in detail in de gaten kan houden. Het systeem werd voor en tijdens de Spelen aan buitenlandse delegaties getoond. Enkele landen waren diep onder de indruk en kochten dit surveillancesysteem. Een soft power-overwinning voor China, omdat deze landen daarmee ook China’s invloed en autoritaire bestuursmodel importeerden.

Digitale staatsterreur

Sinds de Spelen van 2008 is het Chinese regime van digitale surveillance naar digitale staatsterreur opgeschoven. Neem bijvoorbeeld Xinjiang, de regio waar de Oeigoeren als vee worden gehouden. Met behulp van digitale technologie is de regio in een openluchtgevangenis veranderd. Zo hangen er honderdduizenden camera’s waarvan de beelden automatisch geanalyseerd worden. Er zijn databases waarin zelfs wordt bijgehouden of iemand meestal de voor- of de achterdeur gebruikt. Het is er verplicht nanny apps te installeren die ‘ideologische virussen’ (lees: de islam) opsporen, en er is meer totalitaire waanzin.

De terreur gaat verder dan Xinjiang. In maart las ik een artikel in The Guardian over het gebruik van emotieherkenningstechnologie in China. Aan het woord kwam Chen Wei van Taigusys, een Chinees bedrijf dat deze technologie ontwikkelt. De systemen van Taigusys zijn in 300 Chinese gevangenissen en detentiecentra geïnstalleerd, met zo’n 200 camera’s per gevangenis.

Wat is het doel hiervan? Chen legt uit: “Geweld en zelfmoord zijn normaal in detentiecentra. De politie slaat gevangenen vandaag de dag niet meer, maar probeert ze vaak wel uit te putten door ze niet toe te staan in slaap te vallen. Als gevolg daarvan hebben sommige gevangenen een mentale inzinking en proberen zichzelf te doden. En ons systeem helpt om dat te voorkomen.” Het zelfmoordcijfer wordt dus laag gehouden, zodat de Chinese politie door kan gaan met martelen. Het meest schokkend is dat Chen deze wreedheid blijkbaar normaal vindt. Waarom zou hij er anders openlijk over durven praten?

Totaaloplossing voor de totalitaire staat

In februari keert de wereld voor de Winterspelen terug naar Peking. Natuurlijk zal China daar, net als in 2008, haar vreselijke technologie aan andere landen verkopen. De totaaloplossing voor de totalitaire staat kan in China afgenomen worden, zal de boodschap zijn.

Daarom roep ik het nog te formeren kabinet op om China’s staatsterreur af te keuren. Niet met woorden, maar met daden. Zend geen politieke delegatie af naar Peking. Roep ook andere EU-regeringen op dat niet te doen. Een politieke boycot van deze Winterspelen.

Laat de herinnering aan de Olympische Spelen niet worden, dat democratische landen de handel in digitale staatsterreur accepteerden.