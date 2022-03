Nieuw elan? Voorlopig regeert de oude politiek

Het was ons beloofd. Nieuw elan zou vanuit Den Haag over het land neerdalen. “We moeten het in de praktijk laten zien”, zei Mark Rutte begin dit jaar, vlak voor het aantreden van zijn vierde kabinet. De beschamende formatie had niet alleen de verhoudingen op het Binnenhof op scherp gezet, het toch al wankele vertrouwen van de burger in de politiek raakte verder beschadigd. De premier kondigde groot herstel aan. Rutte IV zou geen voortzetting van Rutte III worden. Integendeel zelfs.

Hij vertelde ook dat hij hoopvol was dat het ging lukken, met dat elan. Tachtig dagen na de beëdiging van zijn kabinet is daar nog zorgwekkend weinig van te merken.

Het kan nooit kwaad om in herinnering te brengen dat de vorige ministersploeg struikelde over de toeslagenaffaire, het schandaal dat vele duizenden mensen de vernieling in hielp. Het herstel moest hier beginnen, bij de ouders die zoveel ongekend onrecht was aangedaan dat zij verwikkeld raakten in ontslagprocedures, scheidingen en huisuitzettingen. Een van hen pleegde uit pure wanhoop zelfmoord.

De hulp aan deze mensen loopt vast in het bureaucratische moeras. Bijzonder pijnlijk is dat zeker 1115 kinderen van toeslagenouders in de loop der jaren uit huis zijn geplaatst. Het is onduidelijk in hoeverre het weghalen van de kinderen een direct gevolg was van schuldenproblematiek die voortvloeide uit de toeslagenaffaire of dat er (ook) andere kwesties speelden. Het kabinet beloofde in ieder geval te onderzoeken of gezinshereniging mogelijk en wenselijk is.

Sinds medio januari heeft de overheid contact gehad met twaalf gedupeerde ouders, waarbij in totaal 25 kinderen zijn betrokken. 25 van de 1115. Hoeveel tijd er nog nodig is om alle gebroken gezinnen in beeld te krijgen is onduidelijk, maar iedere dag dat het langer duurt is een verloren dag.

Eindeloos wachten na een Wob-verzoek

In een poging om vertrouwen te herwinnen zei Rutte tijdens de formatie ook dat de overheid transparanter zou worden. Hij begreep de ‘grote irritatie’ bij journalisten die documenten opvragen en daar vervolgens eindeloos op zitten te wachten. “Die moeten we veel eerder gaan vrijgeven”, zegde Rutte toe.

Hoe dat valt te rijmen met het Wob-gevecht dat de Volkskrant heeft moeten leveren om aan de correspondentie te komen over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, is een raadsel. Het ministerie van financiën gaf de informatie pas na ruim negen maanden vrij, waarmee de wettelijke termijn fors is overschreden. De rechtbank vindt dat ook het ministerie van volksgezondheid de opgevraagde documenten openbaar moet maken, maar daar is beroep tegen aangetekend. Tot zover de beloofde transparantie. En tot zover het begrip voor de grote irritatie.

De Tweede Kamer heeft een feitenrelaas gevraagd om precies te kunnen achterhalen welke rol Hugo de Jonge heeft gespeeld bij de totstandkoming van het akkoord met Van Lienden en compagnons. Het kabinet weigert dat vooralsnog te geven, omdat onderzoekskantoor Deloitte naar de mondkapjesdeal kijkt. Een rapport daarover laat nog maanden op zich wachten.

Wob-procedures frustreren en je verschuilen achter een lopend onderzoek is bepaald geen nieuw elan. Het is een klassiek staaltje oude politiek.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.