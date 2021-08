Niets kan de moraal van politici zo wakker schudden als ophef

Toen zaterdag duidelijk werd dat de Taliban op het punt stonden Kaboel in te nemen, had premier Mark Rutte aan het begin van de avond spoedoverleg met defensieminister Ank Bijleveld. Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was aanwezig. “Alles wordt in werking gesteld om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen”, aldus Rutte.

Het was een mededeling die alleen maar een wrange reactie kon oproepen. Niet vanwege de ambassademedewerkers, maar vanwege de afwerende houding die de regering tot dusver toonde tegenover tolken en andere lokale medewerkers in Afghanistan. En tegenover alle vluchtelingen uit dat land.

Een paar uur na het spoedoverleg gooide Ank Bijleveld een tweet de wereld in waar ze snel spijt van zal hebben gekregen. “Vanavond zag ik de film Slag om de Schelde”, meldde ze. “Een ‘vergeten’ operatie, maar wel de grootste op Nederlands grondgebied, met tienduizenden slachtoffers. Het maakt ons bewust van de prijs die is betaald voor onze vrijheid.”

Het was meer dan pijnlijk

Er werd woedend op gereageerd: “Kaboel valt en de minister zit in de bios.” Dat leek me te simplistisch, ik zocht naar wat meer nuance, maar eigenlijk was ik net zo woedend. Om de achteloosheid. Deze gezwollen woorden op dit moment, terwijl ter discussie staat hoe wij omgaan met onze verantwoordelijkheid jegens de Afghanen. Het was meer dan pijnlijk. En het was illustratief.

Nog geen week geleden werd bekend dat Nederland samen met vijf andere Europese landen wilde vasthouden aan de optie om Afghaanse asielzoekers naar hun land terug te sturen. Een stop zou ‘het verkeerde signaal’ afgeven, en Afghanen stimuleren hun land te ontvluchten en opvang te zoeken te in de EU. Wat zou het juiste signaal zijn geweest? Dat laat zich raden: Afghanen, val ons niet lastig met uw lot.

Er lagen al Kamervragen over deze hardvochtige aanpak, maar staatssecretaris Broekers had gezegd die voorlopig niet te zullen beantwoorden. De ophef over het terugstuurplan veranderde dat; niets kan de moraal van politici zo wakker schudden als ophef. Nu kwam er nu plotsklaps nieuw beleid: het komende halfjaar zullen uitgeprocedeerde Afghanen niet teruggestuurd worden.

'Voor de wereld bestaan wij niet’

Intussen zie ik videoboodschappen voorbijkomen van Afghaanse meisjes en jonge vrouwen, vol angst en verlatenheid. “Voor de wereld ­bestaan wij niet, alleen omdat wij in Afghanistan geboren zijn”, zei een van hen. Je hebt gelijk, dacht ik. Maar ik dacht ook: misschien heeft de wereld zich wel te veel met Afghanistan bemoeid. Of in elk geval: met te veel illusies.

Ook daarin zat veel achteloosheid, vanaf de naïeve overmoed waarmee Amerika en zijn bondgenoten aan deze missie begonnen, tot de roekeloze manier waarop die werd beëindigd. In een handomdraai duwde Joe Biden een heel land en zijn bevolking van zich af.

Je hoeft geen voorstander te zijn van het Amerikaanse optreden sinds nine eleven om te erkennen dat deze bliksemaftocht een ontkenning is van alle verplichtingen die militair ingrijpen met zich mee brengt. ­Nederland deelde in die verplichtingen, maar maakte zich drukker om zogenaamde verkeerde signalen.