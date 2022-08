Ik las eens over een Engelsman, ik weet niet meer wie, die naar India emigreerde alleen al vanwege het vooruitzicht nooit meer sokken te hoeven dragen. Die man had ik zelf kunnen zijn. Elk jaar prijs ik weer de dag dat de schoenen de kast in kunnen en de slippers eruit, elk jaar ben ik weer chagrijnig als het andersom is; in de zomer kom ik tot leven.

Wel heb ik mijn eigen hitteplan – en wees niet bang: ik zal niet lullig doen over het Nationale Hitteplan van het RIVM, al is de verleiding groot. Ook geen kwaad woord over het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), natuurlijk. Maar ik maak me wel grote zorgen om de ‘werkgroep wildzwemmen’ waar deze organisatie deel van uitmaakt, samen met onder andere het RIVM, gemeenten en waterschappen. Na jaren van gedogen wil men het wildzwemmen gaan indammen, meldde Trouw gisteren. Maar wildzwemmen is dus mijn hitteplan.

Teleurgesteld in de Rijn

Niets is zo rustgevend als wildzwemmen, en ik heb het geluk dat de Rijn – formeel: Nederrijn – door mijn woonplaats stroomt. Zelfs bij een extreem lage waterstand is die nog diep genoeg. Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk teleurgesteld was in de rivier, ik was de Maas gewend in Rotterdam, met het ene imposante schip na het andere.

Over de Rijn vaart niet veel en wat er vaart is relatief klein, wat mij ertoe bracht te spreken van een stomme sloot. Ik betreur dit, het was onheus, niet alleen omdat je geen onmogelijke eisen mag stellen aan een rivier, ook omdat deze ‘sloot’ prachtig is, vooral als je een eindje de stad uit fietst, dan wordt hij breder en ernstiger, dan valt met hem – of zou het haar zijn? – niet meer te spotten.

Zwemmen in de Rijn wordt ontraden, wat er vaart is gevaarlijk genoeg, maar ik ben er een beetje verslaafd aan geraakt. Er zijn kleine strandjes, van elkaar gescheiden door kribben, soms moet je een hek overklimmen om er te komen. Vaak ben ik er alleen en heb ik ook de rivier voor mezelf – het is moeilijk te omschrijven wat dat met je doet. Je zwemt in een schilderij, vanuit het water zie je beide oevers, de rivier glinsterend gaande door het groen, de contouren van de stad, rennende paarden op de dijk, de spoorbrug in de verte, Galloway-runderen in de schaduw van de bomen. Alles wat je hoort zijn je eigen slagen in het water.

Het is alsof je deel bent van wat je waarneemt, en alsof er niets meer is dan dat. Terwijl tegelijkertijd de wereld niet verdwenen is: het is nog steeds oorlog in Oekraïne, er woedt een boerenopstand dichterbij, het klimaat slaat toe, droogte dreigt. Misschien moet je juist daarom zien hoe goddelijk alles kan zijn, en plekken als deze zoeken – ‘een lege plek om te blijven’, zoals Rutger Kopland dichtte.

‘Geef mij maar de brede, trage rivieren,

de bewegingen die je niet ziet maar vermoedt,

de drinkende wilgen, de zinloze dijken,

een doodstille stad aan de oever.

(...) Geef mij maar een vraag en geen antwoord.’

Lieve werkgroep wildzwemmen, sla mijn strandje alstublief over.