Niet werkdruk maar gebrek aan autonomie is een probleem voor zorgpersoneel

Medewerkers van academische ziekenhuizen draaiden uit protest tegen hun beloning en arbeidsomstandigheden op 28 september een zondagsdienst. Terecht. Maar tegelijkertijd worden we persistent bestookt met het begrip ‘hoge werkdruk’. Door dit begrip worden buitenstaanders op een verkeerd been gezet. Hoge werkdruk suggereert dat er te veel werk is. Grosso modo is hier geen sprake van.

Natuurlijk zijn er per afdeling piekmomenten. Denk aan het klaarmaken van patiënten voor de behandeling. De momenten waarop opnames plaatsvinden. Medicijnen klaarmaken en uitdelen. Maar als je verder kijkt en vraagt, staat de beleving van hoge werkdruk louter voor het gebrek aan autonomie in het werk. Met andere woorden: het gebrek aan mogelijkheden om het werk zelf in te richten. Zelf bepalen wanneer je even een praatje maakt met collega’s, en vooral met patiënten. Maar boven alles steekt het dat er simpelweg te veel opgelegde (administratieve) regels zijn.

Het is dan ook beter te spreken over (te) hoge werklast: de feitelijke hoeveelheid werk die op momenten te veel kan zijn. Een schoolvoorbeeld hiervan is de artsenronde aan het eind van de ochtend. Dat brengt veel administratief werk mee, bijvoorbeeld de afspraken rond ontslag. De vaak wegbezuinigde functie van medisch administratief medewerker kan deze werklast wegnemen.

Maar al te vaak bezuinigd

In de geest van de arbeidsomstandighedenwet is het aan de werkgever om ervoor te zorgen dat een functie volledig is. Dat een werknemer niet alleen bepaalde taken uitvoert, maar dat deze taak ook gepaard gaat met voldoende eigen regelmogelijkheden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Deze eigen regelmogelijkheden zijn binnen de zorg een ondergewaardeerd aspect van de functie(s).

Daarnaast wordt een verkeerd beeld geschetst: dat dit probleem met name voor verpleegkundigen speelt. Binnen de ondersteunende afdelingen, zoals de schoonmaak, speelt het probleem van eigen regelmogelijkheden veel sterker. Juist deze afdelingen hebben te maken met een hoge tijdsdruk en onderbezetting, omdat in het verleden juist hier maar al te vaak bezuinigd is.

Ook de financiële onderwaardering speelt binnen de zorgfuncties minder sterk dan voor ondersteunend personeel, terwijl het ziekenhuis zonder hen niet kan draaien. Wat niet wegneemt dat de beloning van ál het personeel binnen (academische) ziekenhuizen al jaren achtergebleven is.

