Protesten tegen regeringen of regimes kunnen niet zonder dramatiek, het heeft weinig zin de straat op te gaan met als leus dat je het toch liefst een tikkeltje anders zou zien. Gevolg is wel dat op een gegeven moment alle grote woorden op zijn en er weinig retorische mogelijkheden meer resten als het er echt om gaat spannen. Maar nu Israël verwikkeld is in een ernstig gevecht om het wezen van de staat, democratisch of niet-democratisch, vond de Nederlandse rabbijn Lody van de Kamp toch woorden die het gewicht van de zaak pijnlijk duidelijk maken. “Op de keper beschouwd heeft het zionisme het in jaren ongeveer net zo lang volgehouden als het communisme”, tweette hij. “Niet op de keper beschouwd ook.”

Ik weet niet of de rabbijn met het einde van het zionisme ook het einde van Israël voorziet, mij lijkt dat een staat op allerlei manieren – ook onaangename – kan voortbestaan. Maar ik geloof zeker dat het ideaal van Israël als humane democratie in het geding is, en dat er onder de actuele onrust iets schuilgaat dat is terug te voeren op het ontstaan van de natie. Er ligt nog iets open, en dat is precies waarover níet gesproken wordt in de protesten tegen Netanyahu: de relatie met de Palestijnen. Er wel over spreken zou de beweging voor democratie uit elkaar drijven.

Intussen heeft Netanyahu zijn positie alleen kunnen redden, althans voorlopig, door concessies te doen aan zijn ultra-rechtse minister van staatsveiligheid, Itamar Ben-Gvir. Deze leider van de partij ‘Joodse macht’ krijgt de beschikking over een eigen Nationale Garde, in de woorden van een oud-politiechef een ‘privé-militie voor politieke doeleinden’. De doeleinden van Ben-Gvir laten zich het best illustreren door een portret dat tot voor kort in zijn huis hing; dat van Baruch Goldstein, de Joodse terrorist die 29 Palestijnen doodschoot in een moskee in Hebron, in 1994.

Het historische recht

Niet spreken over de Palestijnen is de democratie versmallen tot een intern-Joodse aangelegenheid en dat zal zich altijd wreken, is het niet door de machtsgreep van iemand als Ben-Gvir dan wel door de onvrede en het verzet van de Palestijnen zelf. De vraag van wie dit land is, of het gedeeld moet worden of bevochten, laat zich eenvoudigweg niet onderdrukken. En daaronder ligt, zoals A.B. Yehoshua schrijft in zijn boek Kijken in de spiegel, ‘de vraag naar het historische recht van het Joodse volk op Erets Jisrael’, ofwel het land van Israël.

Ik grijp graag naar dat boek omdat Yehoshua op chirurgische wijze de problematische kant behandelt van het bestaansrecht van Israël, dat hij overigens wel degelijk erkent. Maar een religieus recht is het niet; religieuze argumenten bestaan alleen voor wie die religie deelt, je kunt er anderen niet mee uit huis zetten. Een historisch recht is het ook niet; in 1900 woonden er 50.000 Joden in Israël en zeker 500.000 Arabieren, vaak al sinds eeuwen. Maar er bestaat een ‘recht van de wanhoop’, aldus Yehoshua; zonder een land waren de Joden vogelvrij. Hij voegt daar echter aan toe: “Als dit inhoudt dat we een ander volk als geheel moeten verdrijven, dan verliest het uit wanhoop geboren recht elke geldigheid’.

Dat is de smeulende onopgeloste zaak.