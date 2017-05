Vanuit het niets, zo leek het, waren de Mancunians bij duizenden toegestroomd, in die binnenstad die juist zo kalm en leeg was geweest sinds die tragedie.

Verpleegsters, winkelpersoneel, kantoorvolk in snelle pakken, jongeren, schoolkinderen; zonder enige regieaanwijzing vulden ze het smalle, langwerpige plein tussen het standbeeld van Richard Cobden, waaromheen de bloemen lagen en het standbeeld voor de Boerenoorlog. Ook de straatjes ernaartoe stroomden vol.

Een man voerde een te­le­foon­ge­sprek en zei hoorbaar dat alle hier geboren moslims het land uit geschopt moesten worden

Weinig is zo indrukwekkend als een zwijgende menigte. Ernstige gezichten, een veeg langs een oog. We stonden wat achteraan, Tony en ik, en zagen pas later wat vooraan na die stilte gebeurde en wat ons bereikte als een rillende golf van applaus. Vooraan had een vrouw spontaan een lied aangeheven, een beroemde song van een legendarische rockband uit Manchester, Oasis. Don't look back in anger. En na enkele strofen was men haar bijgevallen, had meegezongen.

And so Sally can wait, she knows it's too late as we're walking on by. Her souls slides away, but don't look back in anger I heard you say.

Niet omzien in wrok. Kan dat? Ik hoorde een jonge vrouw ruziën met een man, die met iemand een telefoongesprek voerde en voor alle omstanders hoorbaar had gezegd dat alle hier geboren moslims het land uit geschopt moesten worden. 'Je maakt het alleen maar erger,' riep de vrouw ontdaan.

Bemoei je er niet mee, riep de man terug. Maar verder zweeg iedereen.

Volkmaakte ontspanning We reden weg uit Manchester, in bedrukte stemming, en bereikten spoedig een landschap van boomloze, zachtgroene heuvels en schapen tegen oude schuren schurkend, schaduwzoekend. Yorkshire. De zon scheen volop, het licht was schitterend. Niet veel later stonden we in York, die stokoude stad. En hier voelden we dat enorme contrast. In het smetteloze gras van het park, in het gazon achter de Minster, langs de oever van de rivier de Ouse, overal zaten en lagen mensen, in volmaakte ontspanning. Hier heerste een kalm genieten tussen oude resten van kloostermuren, die William Turner ooit schilderde en in de schaduw van monumentaal geboomte, nergens muziek, de stemmen gedempt. Hier leek de wereld nog heel, en dat al duizend jaar. Hoe wit was iedereen hier. Een wit, op nostalgie drijvend universum Geen zorg om Brexit, geen IS. Ik verwonderde me over het standbeeld naast de fenomenale Minster, het standbeeld voor Constantijn, die zich in deze uithoek van het Romeinse rijk in 303 tot keizer had laten uitroepen, 27 jaar voor de stichting van Constantinopel. Dat de Angelsaksen hier binnenstroomden, en de Vikingen en hoe liefdevol hier de geschiedenis werd gekoesterd. Maar ook: hoe wit was iedereen hier. Een wit, op nostalgie drijvend universum, in vergelijking tot het meervoudig gebombardeerde, multiculturele Manchester, met dat bloemenmeer in zijn hart. High tea bij Betty's, een jasje van tweed bij Clarksons Menwear en ale uit een pomp. Britse trots en glorie.

