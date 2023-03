Niet meer stemmen boven 75 jaar? Dan doen we ook geen vrijwilligerswerk meer

Stemrecht tot 75 jaar? Dan ook pas vanaf 23 jaar, stelt Ton Crijnen.

Mijn gewaardeerde oud-collega Esther Bijlo betuigde in haar column van 24 maart adhesie aan het voorstel van een NRC-lezer om als experiment Nederlanders van 75 jaar en ouder het stemrecht te ontnemen. Dit aangezien bij de Statenverkiezingen stemgerechtigden tussen achttien en vijfendertig jaar veel minder vaak voor de BBB hebben gekozen dan wij, ‘oudjes’.

Afgezien van het feit dat zo’n soepel misbruik van de grondwet, waar Bijlo wel oren naar heeft, alleen in dictaturen à la Poetin en Xi Jinping voorkomt, zijn er, naast morele, ook praktische vragen te stellen.

In de eerste plaats: waarom Nederlanders pas vanaf hun 75ste electoraal monddood maken en niet vanaf hun 67ste, wanneer ze met pensioen gaan? Want ook die laatste jaargang stemde in meerderheid ‘boers’. En als het al zo nodig is om aan de bovenkant van onze bevolkingspiramide het stemrecht te beperken, waarom dan ook niet aan de onderkant? Hersenen zijn pas volgroeid tussen het 20ste en 25ste jaar.

Kleinkinderen

Daarom stel ik voor de stemgerechtigde leeftijd op te trekken naar 23. En zeker niet, zoals steeds vaker wordt geroepen, te verlagen naar 16. Een meerderheid van de adolescenten tussen 16 en 18 koos in het recente verleden bij scholierenverkiezingen massaal voor PVV en later voor Forum. Waarom? Omdat Wilders ‘overal lekker tegen stemde’ en Baudet ‘zo’n coole gast’ was.

En wie zegt dat 75-jarigen de groene transitie niet serieus nemen? De meesten stemden alleen op de BBB omdat ze de huidige politieke elite beu zijn. Het merendeel maakt, zo laat ander onderzoek zien, zich wel degelijk zorgen omdat oud én jong hun kleinkinderen met een milieuramp dreigen op te zadelen.

Dat jongeren, zoals Bijlo stelt, bij enquêtes zeggen dat ze zich bij hun keuze voor een baan laten beïnvloeden door de klimaatimpact ervan, zegt weinig over hun feitelijk gedrag. Zolang ik zie dat ze en masse nog te beroerd zijn om bij mijn naburige McDonald’s hun afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien, heb ik niet al teveel fiducie in hun praktische inzet voor het milieu.

Dorre hout

Overigens vind ik het redelijk dat, als ouderen, of die nu 67 of 75 zijn, van hun stemrecht worden beroofd, ze zich ook niet langer hoeven bezig te houden met het passen op de kleinkinderen. Daar moet de overheid maar een mouw aan passen. Opdat het ‘dorre hout’ in alle rust van de oude dag kan genieten en niet meer wordt aangesproken op de zorgen van morgen. Waar ze volgens Bijlo zich ook niet mee moeten bemoeien.

En, om de zaken nog verder op scherp te zetten: waarom zouden wij, ouderen, in het geval van stemrechtroof nog het vrijwilligerswerk in standhouden, dat nu in belangrijke mate en meestal onbetaald door ons wordt verricht, dikwijls inclusief de zorg voor het milieu?