Niet ‘les incidents’ blijven hangen, maar Macrons lieflijke poging Nederlands te spreken

Het werd aangekondigd als het bezoek van de ‘gedeelde lotsbestemming’, de hervonden harmonie tussen twee naties die veel gemeenschappelijks delen, maar dit te lang in een mist van argwaan voor elkaar verborgen hielden. Getuige nu de uitstekende relatie tussen premier Rutte en president Macron, gebeiteld in het virtuele marmer van hun culinaire tête-à-têtes.

Voorbij dus het Nederlandse anticontinentalisme dat steunde op Londen en Washington om zich beter te beschermen tegen de grote enge buren Frankrijk en Duitsland. Voorbij ook de vijandigheid van meer dan een kwarteeuw geleden, toen president Jacques Chirac (1932-2019) in Nederland een narcostaat zag, terwijl minister Jorritsma Frankrijk ‘een leuk land’ vond, ‘jammer alleen dat er Fransen wonen’. President Macron kwam nu voor een staatsbezoek van twee dagen om die herboren romance te bekrachtigen.

‘De woede achtervolgt hem’

Gisteren surfte ik langs tal van Franse televisiezenders om iets van de Nederlands-Franse euforie te mogen proeven. Maar nee, amper beelden van de mooie geüniformeerde parades of van het staatsbanket, ook geen analyses van de bilaterale relatie en geen portret van het huidige Nederland. De beelden die tot vervelens toe werden uitgezonden betroffen les incidents die het bezoek van Macron hadden ontsierd.

Hier een schreeuwende activist die werd weggevoerd, daar een andere die door agenten tegen de grond werd gewerkt. Franse tv-commentatoren zagen hier bijna unaniem het bewijs dat ook buiten Frankrijk Macron niet aan zijn impopulariteit kon ontsnappen. Op de rechtse nieuwszender Cnews zei iemand: ‘De president probeert Frankrijk te ontvluchten door bijna permanent naar het buitenland te reizen, maar de woede achtervolgt hem en is hij nergens meer veilig’.

Hoewel ik niet bepaald positief ben over deze president, lijkt me ook dat we die incidenten niet mogen overdrijven. Een toespraak die door een paar activisten wordt onderbroken, ook al wordt Macron als ‘president van geweld en hypocrisie’ neergezet, blijft toch anekdotisch.

Wel las ik in de Volkskrant de bijdrage van een docent aan de Universiteit van Amsterdam die de presidentiële lezing een ‘smakeloze macronade’ noemde die ‘dankzij de reuring van de activisten toch nog een beetje gekruid werd’. Niet bijster elegant voor je gast. En toevallig of niet werden kort daarop bij de UvA twee activisten die op Macron afstormden, in de kraag gevat.

Konijn

Ernstiger lijkt me de positie waarin de Franse president zichzelf manoeuvreert door allerlei uitspraken te doen die de rest van Europa doet steigeren. Vlak voor zijn bezoek aan Nederland, in het vliegtuig dat hem uit Peking bracht, gaf hij een interview dat de agressieve politiek van China jegens Taiwan lijkt te vergoelijken door afstand te nemen van de VS.

Wat zal dan van dit half mislukte staatsbezoek aan Nederland overblijven? Een paar miserabele incidenten met een handvol activisten? Nee, ik denk meer aan de moedige poging van Macron om enkele zinnen in het Nederlands uit te spreken. Ook al waren deze quasi onbegrijpelijk, ze deden enigszins lieflijk denken aan Lodewijk Napoleon (1778-1846) toen hij zich aan de Nederlanders voorstelde: ‘Iek ben konijn van Olland’.

