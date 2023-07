Niet hittebestendig

Een klimaatscepticus kan ik onmogelijk worden. Een zaak trouwens die bij mij niet naar de ene of andere ideologie herleid kan worden. Ik aanschouw dan ook hoofdschuddend al die nutteloze disputen tussen degenen die naar de overblijfselen van nijlpaarden wijzen die ooit in de Noordzee moet hebben gezwommen en anderen die de broeikasgassen van het industriële tijdperk aanhalen.

Voor mij telt alleen de gehate warmte. Die gloeiende hitte, die verstikkende benauwdheid, die verschroeiende zon die van mij als kind een vluchtende schaduw maakte op zoek naar de echte schaduw. Ik heb het over de tropenjaren van mijn kindertijd in het Algerijnse Oran. Als er een argument is dat boven alle andere tegen het kolonialisme pleit, is het wel de Noord-Afrikaanse warmte. Als je met Europese huid daar niet tegen kunt, dan is het bewijs geleverd dat je daar nooit geboren had moeten worden.

Ik kan mij nachten herinneren waarin de lucht zo dik was dat je die bijna kon snijden. Die doorweekte matrassen en die hoofdkussens die je telkens weer omdraaide om een beetje frisheid te zoeken. Transpireren was in die nachten het parool in het zweethok dat je slaapkamer was. De aankomst in het vluchtelingenoord van het koele Orléans in Frankrijk was daarom een bevrijding.

Maar nu heeft die gehate warmte mij weer ingehaald, Noord-Afrika is in mijn richting gekropen. Is het alleen de schuld van Moeder Natuur of die van de consumerende mens, die gulzige ‘fossielovoor’? Het doet er voor mij niet meer toe. Terwijl de Middellandse Zee bij Spanje bijna kookt en Griekenland brandt, bereikte de uitzonderlijke hitte mijn Toscaanse verblijf. Binnen is het 31 graden en de 37 graden die we vorig jaar ondergingen zullen spoedig worden gebroken. Kom niet naar Zuid-Europa beste lezer! Vergeet de tapas, de tzatziki en de chianti en zoek liever de Zweedse Smörgastarta en de Noorse Lutefisk op.

...

En toen belde moederlief, 92 jaar, met 36 graden op haar balkon. Als er iemand is die nog minder tegen de hitte kan dan ik, is zij het wel. Maar dan op een theatrale manier. Bij iedere graadje meer pakt ze de telefoon om te vertellen dat ze nog maar enkele uren te leven heeft en dat ze nu alvast afscheid moet nemen.

Ze leeft in de Provence, omringd door een woud van ventilatoren die aan de plafonds hangen of met de muren lijken te zijn vergroeid. Ze weigert paradoxaal genoeg een airco te laten installeren. Niet omdat ze klimaatbewust is maar uit een solide afkeer voor alles wat na 1960 is gebouwd of uitgevonden. Internet, smartphones en airco’s horen daarbij.

Ik heb natuurlijk haar terugkerende dramatische roep om hulp leren relativeren. Maar nu het kolkende Zuid-Europa met de dag onleefbaarder wordt, ben ik in de auto gestapt om de 500 kilometer tussen Toscane en de Provence te overbruggen. Toen we het departement Var binnenreden gaf de thermometer 40 graden als buitentemperatuur. Morgen plak ik haar een verkoelende zoen op de wangen. Daarom vervroeg ik mijn vakantie met een week, beste lezers. Tot eind augustus.

