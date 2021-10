Niet geprikt? Ook prima, maar stop met zeuren

De reactie van Ton Eusterbrock, een zelfbenoemd kritisch volger van het coronabeleid, bevat veel zaken die regelmatig terugkeren in de coronadiscussie (‘Coronapas versterkt de polarisatie’, Opinie, 27 september).

Laat ik er twee uitlichten.

Allereerst het kritische volgerschap van Eusterbrock. Laten we vooropstellen dat ­iedereen recht heeft op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. De suggestie dat de coronapas is ingevoerd om daarmee het aantal gevaccineerden omhoog te helpen, is onjuist.

De bedoeling is om de samenleving weer open te stellen. Bij de coronapas gaat het er vooral om dat – als de anderhalve meter afstand vervalt – moet worden voorkomen dat op plekken waar veel mensen samen­komen, toch weer uitbraken volgen omdat er nog steeds te veel ongevaccineerde mensen zijn. Gezien de zeer besmettelijke deltavariant kan daardoor de zorg weer overbelast raken.

Een hele korte bocht

Eusterbrock stelt dat hij vrij naar minister De Jonge citeert, maar neemt daarbij wel een hele korte bocht. Zoals Eusterbrock De Jonge aanhaalt (“De coronapas is ingesteld om druk uit te oefenen op ongevaccineerden om zich te laten vaccineren als ze willen participeren in de samenleving”) is feitelijk onjuist, zo blijkt ook uit de berichtgeving hierover onder andere in Trouw. Dat het aantal gevaccineerden toeneemt door de invoering van de coronapas wordt mooi meegenomen genoemd, maar is geen hoofddoel.

Het selectief interpreteren of onjuist weergeven van feiten is een steeds terug­kerend element dat de discussie over corona zo lastig maakt, vooral met ongevaccineerden of zogenaamde kritische volgers.

Maatschappelijk belang

Een tweede element in de redenatie van Eusterbock die de coronadiscussie bepaalt, is de exclusieve nadruk op de vrije keuze. Daarmee wordt enerzijds volledig voorbij­gegaan aan het maatschappelijk belang van de vaccinatie en anderzijds wordt deze vrijheid ook voorgesteld als een absoluut gegeven.

Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen om je heen, voor de ­samenleving. Dat er daarom ook zoveel jongeren zijn die zich nu laten vaccineren, recentelijk zelfs een jongen van 12 jaar die zijn keus heeft bevochten bij de rechter, getuigt van burgerschapszin en een volwassen benadering.

Vrijheid impliceert het vermogen om weloverwogen keuzes te maken, waarbij je het volste recht hebt om te kiezen tegen vaccinatie. Maar daar zijn ook consequenties aan verbonden. Aanvaard ze en zeur niet verder.

