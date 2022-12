Niet de peperdure metro, maar de fiets lost vervoersproblemen op

Nederland ontkent dat het een fietsland is. Kapitalen gaan naar metro’s en tramlijnen, maar zelfs het meenemen van je fiets wordt ontmoedigd, constateert Ton van Rietbergen, universitair docent Sociale Geografie en Planologie.

Bouwkundige en ov-fanaat Wolfgang Spier hekelt in Trouw van zaterdag 10 december de overdreven aandacht voor metro’s en trams. Wellicht door alle voorbeelden uit het buitenland vergeten beleids­makers dat er maar één echte concurrent van de auto is in de stad en dat is de fiets. Sterker, als we de auto binnen steden aan banden leggen en de fiets vrij baan geven gaat de gemiddelde snelheid van het stedelijk vervoer omhoog.

De keuze voor de tram of metro is de keus voor grootschalig vervoer waar alles op moeten worden afgestemd en waardoor directe buslijnen worden opgeheven.

Ooit stelde ik voor om geen tram, maar juist een direct, eventueel overdekt, fietspad naar de Uithof aan te leggen. Met dit brede en razendsnelle fietspad ontlast je de binnenstad en stimuleer je het gezonde fietsgebruik. Voor de fietshaters had je de oorspronkelijke bus die buiten de spits hogelijk werd gewaardeerd en gewoon gehandhaafd zou worden.

Duurste tramlijn van Europa

Nu ligt er de Uithoflijn van negen kilometer lang, de duurste tramlijn van Europa en misschien zelfs ter wereld, en dan hebben we het niet eens over exploitatie, want met alleen studenten als onregelmatige gebruiker kost die goud geld. Hij rijdt dan ook het weekend niet, want dat is niet rendabel. Het ultieme bewijs dat autoriteiten met mond het belang van de fiets belijden, maar in de praktijk toch voor blinkende trams kiezen, blijkt eruit dat studenten voor de tram niet, maar voor een leen/ov fiets wel moeten betalen.

Dat zou allemaal niet zo erg zijn, als in de regio niet tegelijkertijd alom de laatste buslijnen verdwijnen. In verhouding tot de enorme en weinig productieve investeringen in de Randstad gaat het hier om klein bier. Waarom gebeurt er dan niets? Vaak denk ik aan de nota die ik lang geleden onder ogen kreeg met als hoopvolle titel: ‘Naar vraag gestuurd OV’. Helaas is daar weinig van terechtgekomen. Opvallend is bijvoorbeeld dat bussen en treinen nog steeds moeilijk doen over het meenemen van fietsen, terwijl dat juist een win-win model is.

Ook ligt het voor de hand om op het platteland niet langer het traditionele ov aan te bieden. De autodichtheid groeit in deze gebieden, bijna twee auto’s per huishouden, die 99 procent van de tijd stil staan. Bovendien groeien de mogelijkheden van digitale technologie. Dan moet het toch mogelijk zijn om een flexibele, Uber-achtige vorm van vervoer te organiseren?

