Niet de leugen, maar aperte onzin beheerst ons wereldbeeld

Laten we het zeggen zoals het is: dit is de zomer van aperte onzin. We waren nog aan het bijkomen van president Trump, die tijdens een weekje Europa de pijlers onder de huidige wereldorde opblies door Duitsland tot vijand te benoemen, en eerder het woord van Poetin gelooft dan onderzoek van zijn eigen instituties. Kregen we daarna de borrelpraat van minister Stef Blok over ons heen, die onder meer zo zijn eigen kijk had op genetica en wat vreedzaam is.

En zoals wel vaker in dit Trumptijdperk vraag je je af: hoe komen ze ermee weg? Hoe kan Trump nog steeds zo populair zijn na tal van ontmaskerde leugens? Waarom zal Blok beslist niet vertrekken, ondanks dat feitelijk niets klopt van zijn verhaal?

Feiten checken

Het antwoord van (kwaliteits)media op alle leugens en fake news luidt: we moeten de feiten checken. Inderdaad, dat is belangrijk, en moet zeker blijven gebeuren. Maar we moeten ons ook afvragen waarom controleren van feiten nauwelijks effect oogst. Feiten en argumenten zullen een aanhanger van Trump niet overtuigen dat die liegt dat-ie barst. En ik verwacht dat de positie van Blok in de VVD eerder is versterkt dan verzwakt. In ieder geval zie ik op sites als GeenStijl en De Dagelijkse Standaard hoe zijn populariteit juist groeit: 'Eindelijk een politicus die de waarheid vertelt.' 'Hij heeft 100 procent gelijk.' - etcetera.

Nee. Hij vertelde écht onzin. Waarom doet die constatering er niet meer toe? Een antwoord vinden we in het handzame boekje 'On Bullshit' uit 2005 (in 1986 al als essay verschenen) van de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt. Daarin maakt Frankfurt een strikt onderscheid tussen iemand die liegt, en iemand die aperte nonsens verkoopt - tussen een leugenaar en een bullshitter ofwel onzinverkoper. Het verschil is dat iemand die liegt, zich nog altijd bewust is van de waarheid - terwijl voor een onzinverkoper de grens tussen waarheid en leugen is vervaagd. Hij gelooft in de eerste plaats in een verhaal, wereldbeeld of ideologie, en zal alles gebruiken wat van pas komt om dat te slijten. Dat kunnen zelfs ware feiten zijn, het doet er voor hem niet toe.

En, belangrijker nog, het doet er ook voor zijn fans of volgers niet toe. Het wereldbeeld is voor hen belangrijker dan de feiten. Dat verklaart ook waarom Trump bij hen kan wegkomen met de meest ongelooflijke dingen, zoals het volmaakte tegendeel beweren van wat hij een dag eerder heeft gezegd. We zien hoe Trump een meester van improvisatie is, die soms een woordje verwisselt, dan weer terugdraait. Het maakt niet uit.