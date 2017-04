Niet de fiets, maar de auto is het werkelijke gevaar op de weg

Omdat er 'opvallend veel fietsers' onder de verkeersslachtoffers in de stad te betreuren zijn, wordt de fiets in een artikel in Trouw gekenschetst als een 'steeds dodelijker vervoermiddel'. Om de verkeersveiligheid te bevorderen, worden er vier opties gesuggereerd: verbeteren van de infrastructuur, een veiliger inrichting van de 30 kilometergebieden, een betere handhaving, en een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

Hoe legitiem deze maatregelen op zichzelf ook zijn, met deze oplossingsrichtingen wordt voorbijgegaan aan de werkelijke oorzaak van het probleem van de verminderde verkeersveiligheid. Die is immers niet gelegen in het fietsverkeer - zelfs niet in de toenemende hoeveelheid e-bikes in de stad - maar in het gebruik van de auto. Die is het werkelijke gevaar op de weg. De automobilist komt dankzij zijbalken en airbags in de regel ongeschonden uit een aanrijding met een fietser, waarbij de laatste dat op z'n minst met flinke kneuzingen moet bekopen.

Vreemde capriolen

Door het toenemende autoverkeer ziet de fietser zich steeds vaker tot vreemde capriolen gedwongen, zoals links rijden, of over de stoep. De fietsers en voetgangers worden op deze manier in een hobbesiaanse anarchie tot elkaar veroordeeld, terwijl de automobilist in de anonimiteit van zijn kooiconstructie de situatie in relatieve onschendbaarheid kan observeren - een situatie die steeds meer mensen hun toevlucht tot de auto doet nemen en daardoor zichzelf in stand houdt en versterkt.

De infrastructurele constructies waarvan in dat artikel sprake is (fietspaden, drempels, paaltjes) zijn uiteindelijk niet tegen de fietser maar tegen de automobilist gericht, terwijl deze laatste er meer hinder van ondervindt. De automobilist neemt aanzienlijk meer ruimte in het verkeer in dan de fietser, zowel tijdens de rit als bij het parkeren. Het is daarom de auto, niet de fietser, aan te rekenen dat onze binnensteden steeds voller, onmenselijker, en onbewoonbaarder worden.

De fiets is verreweg het meest effectieve vervoermiddel - de hoeveelheid verbruikte energie per kilogram per kilometer bedraagt nog geen tiende van dat van een auto. Ik vermoed dat wanneer we de ruimte die momenteel door auto's wordt ingenomen ten goede laten komen aan het fietsverkeer, het aantal verkeersslachtoffers drastisch zal verminderen. Zonder grote infrastructurele veranderingen of een intensivering van de handhaving.

