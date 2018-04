Niet de consumptie is het probleem, maar de dodelijke bevolkingsexplosie

Zo leerde ik dankzij de Postbus 51-campagne uit de jaren 90 mijn flessen zonder plastic zakjes eromheen in de glasbak te deponeren, het licht uit te doen als ik een kamer verliet of de lege batterijen niet zomaar bij het huisvuil te dumpen. ‘Een beter milieu begint bij jezelf’, zei de tv in de woonkamer. Ik knikte gedwee.

Lees verder na de advertentie

Toen patserige Theo (happen-naar-de-baas?) op het scherm verscheen snapte ik wel dat ‘de auto best een dag zonder u kan’ en kocht ik een paar skeelers. In de loop der jaren heb ik geleerd dat winderig boerende koeien ons naar een milieu-apocalyps zouden voeren. Ik beperkte daarom mijn roodvleesconsumptie tot soms een boeuf bourguignon of een civet de sanglier. Adieu, sappige cordon bleu en succulente Chateaubriand! Nu al hebben kabeljauw, oesters of mosselen heel vaak kip en varkenshaas vervangen.

Ik houd tegenwoordig mijn plas op tot ik onder de douche sta

Vanzelfsprekend heb ik mijn voornemens om een gezellige houtkachel te kopen laten varen en de laatste keer dat ik vuurwerk heb aangestoken heb, was rond het millennium. Hup, in de winter thermostaat op 19 en als er gevlogen moet worden, spreek ik mijn vliegangst aan en blijf thuis. Zo hoef ik ook geen boompje te planten want ik heb al hele bossen en wouden gered: bij de Ephi’s geen papieren kranten of boeken meer, maar alles digitaal.

Tot slot heb ik vier jaar geleden goed naar de campagne ‘Go with the flow’ van Engelse studenten geluisterd en houd ik tegenwoordig mijn plas op tot ik onder de douche ga. Helaas is er nog geen campagne of advies voor grote boodschappen.

Toedeloe camembert! Ik kan veel hebben, maar kan ik de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) ook volgen? In een rapport aan de regering stelt de RLI dat ik niet alleen vlees moet laten staan, maar ook zuivelproducten. Althans, rond 2050 moet de verhouding groenten/fruit tegen vlees/zuivel tot 60 procent zijn gestegen (nu 30 procent). Fluitend op weg naar totaal veganisme (straks ook geen wol en leer meer) hoor ik nog steeds de overheidsstem uit de vroege propagandajaren in mijn oren brullen: ‘Melk de witte motor!’, ‘Breek de dag, tik een eitje!’. Maar het wordt nu: ‘Toedeloe camembert, spiegelei, omelet, Edammer, slagroom, jong belegen, vla, roomboter, bavarois, panna cotta, tiramisu, softijs, roquefort!’ Maar misschien mag ik het feestje van de RLI even verpesten? De FAO verwacht dat de wereldwijde consumptie van vlees per persoon in 2050 – er zijn dan 9,6 miljard mensen – met meer dan 40 procent is toegenomen en in opkomende landen zelfs met 70 procent. Dit keurige, Hollandse, culinaire ascetisme, opgedrongen door de maag- en darmpolitie, zal maar een druppeltje op de demografische inferno-plaat zijn. Want dit is de enige waarheid: niet mijn omelet of het plasje in de douche zijn het probleem of de oplossing, maar de dodelijke bevolkingsexplosie die door een consortium van hypocrieten al zo lang wordt verzwegen. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Lees hier zijn andere columns.