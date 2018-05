Vroeger, vóór het internet en de mobiel, wist je van mensen niet de hele dag waar ze waren. Je vermoedde onderweg van a naar b, of al op de terugweg. Op een gegeven moment kwam je ze weer tegen, bijvoorbeeld rond etenstijd. Nu vraag je iemand niet wat hij de hele dag heeft gedaan, want dat weet je al. Je hebt het immers al geliket op Facebook. Wat je wel kunt zeggen is: “Ik zag je foto op Instagram. Leuk filtertje!”

Niet alleen mijn telefoon staat de hele dag aan, ikzelf óók. Voortdurend ben ik in contact met de buitenwereld of ben ik daartoe bereid, zoals ook een persoonsbeveiliger altijd alert is. De hele dag check ik in hoeverre het batterijtje rechtsboven in het scherm van mijn smartphone gevuld is. Is ie vol, dan ben ik rustig. Is ie halfvol, dan ga ik bedenken wanneer ik in de buurt van een stopcontact kom. Is ie bijna leeg, dan wordt het batterijtje rood van kleur en mijn gemoed ook.

Ik wil niet dat mijn telefoon uitvalt, want je zult net zien dat er dan iets gebeurt en iemand mij probeert te bereiken. Mijn uitgever, om me te feliciteren met een nominatie voor een literaire prijs. De buurman, om me eraan te herinneren dat donderdag de grijze rolcontainer langs de kant van weg moet. Of het is mijn ex, iets met de kinderen. Ik moet er niet aan denken dat ik op zo’n moment met een dode telefoon zit. Zonder oplaadsnoer.

Ontvang ik een appje, dan hoor je ‘kloek’. Dat is het geluid van een houtblok. Het is de minst indringende toon die ik op mijn smartphone kon kiezen. Ik kan de meldingen uitzetten, maar dan mis ik misschien een bericht. Als ik naar bed ga ligt de telefoon op mijn nachtkastje. Soms ben ik bijna in dromenland en hoor ik ‘kloek’. Toch even kijken, het blijkt iets totaal onbelangrijks. Als ik het niet had opengeklikt, had ik nu al geslapen.

Ik zou willen dat mensen mij ’s avonds laat alleen appen als het dringend is. Zij zeggen echter: “Als je even onbereikbaar wil zijn zet je ’m toch op de vliegtuigstand?” Daarbij komt dat iedereen zijn eigen idee heeft bij wat dringend is.

