Niet alleen Melkert heeft les Fortuyn misverstaan

In een terugblik op het verkiezingsjaar 2002 noemde oud-PvdA-voorman Ad Melkert zijn tegenspeler Pim Fortuyn een voorloper van Trump. Net als later de Amerikaan was Fortuyn in zijn ogen uit op effectbejag, bespeelde hij de onderbuik en kreeg hij buitensporige aandacht van de media.

De opmerkingen leverden Melkert op de sociale media hoon en schamperheid op, ook omdat hij twintig jaar later nog altijd de schuld voor zijn verpletterende nederlaag (22 zetels verlies) buiten zichzelf zocht. ‘Niets geleerd, helemaal niets’, twitterde het oud-Kamerlid Han ten Broeke van de VVD, de partij die in 2002, na de paarse coalities met de PvdA en D66, ook een flink pak slaag kreeg (14 zetels verlies).

Het is van betekenis op deze episode terug te kijken, omdat de heftige gebeurtenissen in die dagen diepe sporen hebben getrokken in de Nederlandse politiek. Die sporen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar en voelbaar in stijl, cultuur en inhoud. Wat eruit springt, is de transformatie van onze partijendemocratie naar een personendemocratie.

Grote verschuiving, beperkt effect

Fortuyn liet zien hoe ver één man in de politiek kan komen. Hij veroverde postuum, negen dagen na zijn gewelddadige dood, in één keer 26 zetels. Niet genoeg voor het premierschap, had hij nog geleefd, maar wel voldoende om door te dringen in het machtscentrum. Dat is het verschil met het Amerikaanse stelsel: daar kan een kleine electorale verschuiving beslissende gevolgen hebben, zoals Trump in 2016 toonde; in ons coalitieland is het effect van zelfs een uitzonderlijk grote verschuiving doorgaans beperkt gebleven.

Dat kan echter veranderen, nu de partij als ledenorganisatie en cultuurdrager aan politiek gewicht heeft verloren. Twee voorbeelden: Rutte beriep zich in 2021 ter legitimatie van zijn hernieuwde premierschap op de twee miljoen stemmen die op hem waren uitgebracht. Hij beschouwde zijn mandaat als persoonlijk.

Dood gewicht

Een nog aansprekender voorbeeld leverde in 2010 het roemruchte CDA-congres in Arnhem. Achteraf lijkt het de stuiptrekking van de partijendemocratie, een laatste vertoon van betrokkenheid van de leden. CDA-voorman Verhagen noemde het ‘een feest voor de democratie’, maar hij bedoelde vooral een feest voor hemzelf, nadat een meerderheid had ingestemd met de door hem nagestreefde coalitie met de PVV.

Had Verhagen toen zijn arm begripvol om de tegenstemmers geslagen, dan was het wellicht nog wat geworden. Doordat hij dat naliet en van de tegenstanders en twijfelaars loyaliteit eiste, klapte de partij mentaal uiteen. De schimmige aanwijzing van de ‘buitenstaander’ Wopke Hoekstra tot lijsttrekker in 2021 bezegelde in wezen het lot van de partij als vrijwel dood gewicht.

Het politieke leiderschap krijgt daardoor oligarchische trekken, die als vanzelf een dankbaar mikpunt zijn van populistische opposanten, van wie Fortuyn voorloper was. Zijn vertoon van extravagantie tegenover de grijze pakken van de paarse politici was meer dan een stijlfiguur. Op een dieper politiek niveau legde hij de breuk in de verbindingen tussen bestuur en samenleving bloot.

De gevolgen zijn gezagsverlies en vervreemding, een zekere vereenzaming zelfs van de leidende politici. Bij de paarse coalities kwam daarbij dat er een herkenbaar alternatief ontbrak, waardoor het publieke debat smoorde. Het CDA had na driekwart eeuw regeermacht geen idee hoe oppositie te voeren en zat opgesloten in het midden dat door de oude rivalen PvdA en VVD werd afgedekt. De toestand schreeuwde als het ware om de revolte die Fortuyn teweegbracht, zeker nadat minister Klaas de Vries (PvdA) het tot missie had verklaard Nederland ‘nog saaier te maken dan het al was’.

Overtollige ballast

Regeermacht verdient in de oppositie een tegenmacht die herkenbaar is en toegerust om het bestuur over te nemen. Het scherpe debat, niet te verwarren met de scheldpartijen van nu, is nodig om de burgers te tonen welke belangen en waarden in het geding zijn. De liberaal Hans Wiegel was tegen paars, omdat het onnatuurlijke paarse verbond die dynamiek uit de politiek haalde en tot wilde flankvorming zou leiden. Goed gezien, we zitten nog met de brokken.

Vreemd genoeg was er in 2012 niemand in de PvdA, ook Melkert niet, die waarschuwde voor het risico van een nieuwe coalitie met de VVD. Gevolg: 29 zetels verlies; de liberalen verloren er 8. De conclusie is dat de leiders van de vroegere volkspartijen slecht met hun politieke en menselijke kapitaal omgaan.

Het signaal dat Fortuyn in 2002 afgaf, is slecht verstaan, behalve in de zin dat politieke leiders meer hun eigen gang gaan. Partijen zijn overtollige ballast geworden, zelfs leden van Kamerfracties spelen een vrijwel anonieme rol of worden bij een tegenwindje overboord gekieperd. Dat gaat nog lelijk opbreken.