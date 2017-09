Nierdonor moet in ieder geval verzekerd zijn van goede zorg

Onbetaalbaar Lees verder na de advertentie Ik ben levende nierdonor, heb mijn nier afgestaan aan mijn schoonzus. Mijn schoonzus had een sterke behoefte er iets tegenover te zetten (was voor mij niet noodzakelijk, al begreep ik het wel vanuit haar bezien) alhoewel zij tegelijkertijd het gevoel had er niets tegenover te kunnen stellen. Toch heeft ze mij en mijn gezin een reis cadeau gedaan die ons herinneringen heeft gegeven die onbetaalbaar zijn. Ook heb ik een onkostenvergoeding gekregen en heeft mijn werkgever budget gekregen om mij te vervangen. Dat gaf mij rust en ruimte om rustig te herstellen. Wanneer iemand zijn nier zou willen verkopen omdat hijzelf in een penibele situatie zit zou ik hier op zich positief tegenover staan, mits er sprake is van een goed beschreven en medisch-ethisch getoetst protocol om te voorkomen dat het in een schimmig circuit plaatsvindt met alle risico's van dien. Marlies Brandt, Deventer

Beschermd weten Geld en organen: het past niet bij elkaar. Aan het eerste kleeft teveel onrust en onlust. Het tweede is heilig: bestaansvoorwaarde. We wonen in lijf en leden. Noemen het wel 'tempel van de ziel'. Wil ik vergoed worden voor het afstaan van een bouwsteen van mijn tempel? Niet in geld, wel in natura. In het mij beschermd en verzekerd weten van zorg. Krijg ik andersom een nier gedoneerd, beschouw ik het eveneens als vanzelfsprekend dat mijn donor zich verzekerd weet van zorg. Maar je tempel afbreken voor klinkende munt? Nee, dit ervaar ik als een van de uitwassen waartoe geld heeft geleid. Lilian Hoogendoorn, Leiden

Onderzoek In mijn nabije omgeving heb ik te maken gehad met een nierdonatie bij leven. Naast een enorme verbetering van kwaliteit van leven van de nierpatiënt is er nog een voordeel: de kosten van nierdialyse e.d. voor rekening van de zorgverzekeraar worden drastisch verlaagd. Echter, de financiële tegemoetkoming bij een dergelijke donatie is bij lange na niet toereikend om alle kosten te dekken. Sterker: het eigen risico moest meermalen aangesproken worden. Een iets ruimere financiële vergoeding of een korting op de eigen verzekering voor degene die toch zijn gezondheid op het spel zet, lijkt me dan ook op z'n plaats. Maar laat de zorgverzekeraar, degene met het enorme financiële voordeel, bij iedere donatie ook een flinke bijdrage aan het nieronderzoek doen. Geert Schuurmans, Rotterdam

Angst Onze zoon weet al jarenlang dat hij aan een zieke vriend een nier gaat geven. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en staat de donatie in de nabije toekomst te gebeuren. Over geld is nooit gesproken en bij bekenden is dat ook niet wenselijk. Bij de onderzoeken werd ook gesproken over een eventuele 'vierhoeksruil'. Gelukkig is de match met zijn vriend goed en hoeft hij niet na te denken over een vierhoeksruil. Ook dan dacht onze zoon niet aan geld. Toch heb ik als moeder weleens gedacht, dat het goed zou zijn daar financieel iets tegenover te zetten. Geen geweldige bedragen, maar hoewel ik achter zijn keuze sta, bekruipt mij af en toe de angst dat hij er iets aan overhoudt. Lini Oldewarris-Bazuin, Apeldoorn

