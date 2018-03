Niemand ziet brood in kernenergie

Volgens Jan van Erp staat Nederland op een tweesprong. Of het gaat voor “een realistisch energiebeleid waarbij meer kerncentrales gebouwd worden. Of het land gaat door met het sprookje van duurzame windturbines en zonnepanelen”. Staat het Nederlandse energiebeleid echt op een tweesprong voor of tegen kernenergie? Zien we iets over het hoofd? Krijgt kernenergie geen faire kans?

Heeft kernenergie nog toekomst? Misschien. Maar dan moet er wel iets fundamenteel veranderen

In de geliberaliseerde energiemarkt die ons land kent, stelt de overheid de kaders ten aanzien van veiligheid en milieu-impact. Daarnaast kan zij kansrijke, maar nog niet marktrijpe technologieën die maatschappelijk gewenst zijn, met subsidies ondersteunen. Het is vervolgens aan marktpartijen om initiatieven te nemen. En wat blijkt? Daar zit geen kernenergie bij.

Onder Rutte I leek het of Nederland toch voor kernenergie zou gaan. VVD en CDA waren voorstanders van kernenergie en liepen niet warm voor duurzame energie.

De gedoogsteun van de PVV maakte politiek gezien de weg vrij voor kernenergie. Te beginnen met een kerncentrale van 1000 MW. Prijskaartje: een slordige 4,5 miljard euro. Er was nog slechts één probleem op te lossen: de financiering. De post ‘kerncentrales’ stond namelijk niet op de Rijksbegroting.