Niemand heeft me verteld hoe dat moet, loslaten

Samen met een vriendin rijd ik op een lange rechte weg tussen Tilburg en Oisterwijk. Je kunt er makkelijk 100 rijden, daar nodigt het gladde asfalt in elk geval toe uit, maar de snelheidslimiet is 60. Langs de weg staan een stuk of vier flitspalen; we worden in de gaten gehouden. We willen wel sneller, maar we mogen niet. Ik vraag me af wat dat toch is met de mens; de paradox van het altijd maar sneller willen en zich toch in de meeste gevallen niet neer kunnen leggen bij een einde.

Als ik in een auto zit, wil ik voor altijd in die auto blijven zitten, als ik verliefd ben wil ik voor altijd iemands hand vasthouden, voor eeuwig de zachte haartjes in een nek kussen, als ik schrijf, wil ik dat het verhaal nooit eindigt, het uitlezen van een boek kan al pijn doen, en toch doe ik alles zo snel mogelijk; wil ik overal vanaf zijn, misschien zelfs al voordat het begonnen is, zodat ik er persoonlijk voor zorg dat ik al kwijt ben wat ik potentieel kwijt kan raken.

Zwembad Als ik baantjes trek in het zwembad ben ik niet in het zwembad aanwezig, want in mijn hoofd sta ik alweer bij de supermarkt een pak yoghurt te kopen; ik ga met vakantie en tel de dagen die voorbijgaan alsof ik zwaar werk verricht, ik wacht tot ik terug mag. Ik leef en ik denk: wanneer zal het stoppen? Het is een laffe levensstijl. Ik wist dat het zou eindigen. Dat is gebeurd. En nu verder. Dus we rijden op die lange rechte weg en uit de autoradio klinkt het liedje ‘Dageraadplein’ van Spinvis. Het is een qua melodie verraderlijk vrolijk liedje, alsof er een parade van bloemrijke figuren aan je voorbij trekt. Spinvis zingt: “Voor je het weet klinkt het gebed voor het laatst, is de fanfare voorbij.” (Daarna klinken er violen. Altijd klinken er uiteindelijk violen.) Nee, denk ik nu vurig. Het gebed mag niet voor het laatst klinken. Teruglopen is het einde uitstellen. Ik moet het einde aanvaarden Waarom betekent leven automatisch loslaten? En waarom heeft niemand mij geleerd hoe dat moet? Aan mijn moeder zal het niet liggen. Zij vertelde me laatst dat ze op bezoek was bij haar beste vriend die op sterven lag. Ze is afscheid van hem gaan nemen. Ze zei: “Ik heb alleen zijn hand vastgehouden. Ik hoefde niets meer tegen hem te zeggen; want praten moet je alleen als er iets opgelost moet worden. Zijn dood kan ik niet oplossen. Over het einde heb ik niets te zeggen.” Mijn moeder zei ook dat ze op een gegeven moment wist dat ze op moest staan en de kamer uit moest lopen waarin haar vriend lag. Ze zou hem nooit meer terugzien. Toen ze vlak bij de deur was, hoorde ze dat hij huilde. Ze vertelde dat ze dacht: niet twijfelen nu. Doorlopen. We moeten elkaar loslaten. Teruglopen is het einde uitstellen. Ik moet het einde aanvaarden.