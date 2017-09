Maar ik ben uit overtuiging lid van de NVVE, donor van de eindelevenskliniek van deze organisatie en ook nog lid van de Coöperatie Laatste Wil.

Persoonlijk ken ik de weg om aan middelen te komen om een eind aan mijn leven te breien. Maar daar gaat het bij mij niet om. Ik wil al heel lang, ook toen ik nog veel jonger was, zelf beslissen over mijn persoonlijke leven en mijn persoonlijke dood.

Ik ben van mening dat niemand anders dan ikzelf kan of mag bepalen wanneer het voor mij genoeg is. Voor alle duidelijkheid, ik hou van het leven en heb op dit moment niet de minste behoefte om er een eind aan te maken.

Ik ben ook geen lid geworden van de Coöperatie Laatste Wil omdat ik zo graag over dat poedertje zou willen beschikken, maar omdat ik vind dat deze Coöperatie nuttig werk levert om de persoonlijke beslissing tot uitgangspunt, letterlijk uitgangspunt, te maken.

Ik wil mijn huisarts niet belasten met mijn laatste wil

Want wat al de zogeheten, en zichzelf benoemde, deskundologen, uit het oog verliezen, en ook dat begrijp ik wel, is dat ze niet in staat lijken om mensen zelf op hun eigen manier over leven en dood te laten beslissen. Over eigen persoonlijke leven en dood voor alle duidelijkheid.

Dus nu komen deze deskundologen met allerlei griezelverhalen om maar te voorkomen dat niet zij, maar ik en steeds meer mensen met mij, over ons leven en levenseinde beschikken.

Want het moet toch een duidelijk signaal zijn, ook voor de politiek, dat na het nieuws over het werk van de Coöperatie, mensen waarvan ik de integriteit niet in twijfel trek, duizenden mensen zich als lid van de Coöperatie aanmelden.

Ik heb al geruime tijd geleden mijn laatste wil gedeponeerd bij mij huisarts, met wie ik een indringend en heel goed gesprek hierover heb gehad.

Natuurlijk, zij is arts geworden om binnen haar mogelijkheden mensen te genezen en niet om te helpen bij een dood. Maar ook daarom wil ik graag zelf bepalen wanneer en hoe, omdat ik haar niet wil belasten met mijn laatste wil.